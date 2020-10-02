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Кому увеличили оклады с 1 октября 2020 в России и на сколько? Рассказываем

08:59 02.10.2020 Фото: pixabay
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Повышение окладов коснется сотрудников федеральных государственных органов, "замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы".

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Должностные оклады сотрудников российских госорганов повышаются на 3%

Должностные оклады работников федеральных госорганов в РФ повышаются с октября в 1,03 раза. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным в августе текущего года.

Речь идет о должностях, которые установлены в приложении постановления правительства от 24 марта 2007 года. Кроме того, оклады военнослужащих с 1 октября также будут увеличены на 3% в соответствии с постановлением правительства РФ.

Отмечается, что размеры окладов будут повышены по воинским должностям и по воинским званиям военнослужащим, проходящих военную службу по контракту. У военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, повысятся размеры окладов по воинским должностям. При повышении окладов их размеры будут округлены до целого рубля.

Источник: ТАСС

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