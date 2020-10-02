Семье умершего главы канцелярии Голублева выразил соболезнования Путин

По словам главы государства, светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сыновьям Александра Голубева

Уважаемые Олег Александрович и Артём Александрович,

примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной вашего отца – Александра Михайловича Голублева.

Александр Михайлович был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы.

Светлая память об Александре Михайловиче Голублеве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег.

Владимир Путин

Источник: Кремлин