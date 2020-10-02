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Необыкновенная луна погрузилась в грозовые тучи с голубым сиянием в ночь на 2 октября 2020 над Бердском

09:45 02.10.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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На 2 октября в 12:00 луна находится в фазе «Полная Луна». Это 15 лунный день в лунном календаре.

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Необыкновенная луна повисла в небе

Необыкновенная луна зависла в небе над Бердском в ночь на 2 октября 2020. Планета была окружена грозовыми облаками. На 2 октября в 12:00 луна находится в фазе «Полная Луна». Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Процент освещенности луны составляет 100%. Восход Луны в 18:39, а закат в 06:40.

Луна в знаке Овен. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями.

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Очень велика вероятность разного рода конфронтации, которая может закончиться несчастным случаем. Следует остерегаться огня и острых предметов.

2 октября 2020 года в 12:00 - 15 лунный день. День искушений. События зависят от того, по какому пути вы идете, а от ваших реакций на них — то, в какую сторону вас заведет тропинка судьбы. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Луна находится в фазе Полная Луна. Полная Луна оказывает самое существенное воздействие на все живое на Земле. Увеличивается кровоточивость ран, напоминают о себе хронические заболевания, обостряются душевные расстройства.

В период полнолуния наблюдается максимальная рождаемость детей. Появляется избыточная импульсивность в общении, повышается тяга к негативному мышлению и употреблению алкоголя.

С другой стороны, это самое идеальное время для сбора лекарственных трав, так как их целебные свойства в этот момент максимальны.

Влияние дня недели

День недели - пятница, этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего подводить итоги рабочей недели и освобождаться от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу до конца рабочего дня.

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взрыв в космосе луна необыкновенная
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