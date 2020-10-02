Поздравь своего учителя, расскажи о том, кто ежедневно отдает тебе частичку себя, День учителя 2020 совсем скоро!

Учитель, учительница, любимый педагог, многоуважаемый классный руководитель, кто еще она для тебя? Она – твоя вторая мама, мудрость, забота и твердое плечо, на которое можно опереться в сложной ситуации или при ссоре с одноклассниками.

Ее можно попросить не ставить двойку, пообещать, что ты все исправишь и она сделает это. Будет ждать, и верить в тебя, даст 1 шанс, даст несколько, ведь в школе, ты ее ребенок, ее ученик, человек, к которому она каждый день идет и несет весь свой опыт и знания.

Ты что-то пишешь в тетради и каждый вечер, она, открывая ее мысленно представляет твой образ, да ты у нее не один, у нее их много, но каждого она знает по имени и любит своим всеобъемлющем сердцем.

Расскажи о ней или о нем, расскажи о педагоге своей жизни, о том, кто вкладывает в тебя душу и отдает кусочек своего сердца. Пиши нам на почту bkurer@mail.ru свои данные или историю про любимого педагога с пометкой «Любимый учитель 2020», мы обязательно поздравим твоего педагога в День учителя.