02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Поздравь своего учителя, расскажи о том, кто ежедневно отдает тебе частичку себя, День учителя 2020 совсем скоро!

09:55 02.10.2020 Фото: freeimages.com
0

Учитель, учительница, любимый педагог, многоуважаемый классный руководитель, кто еще она для тебя? Она – твоя вторая мама, мудрость, забота и твердое плечо, на которое можно опереться в сложной ситуации или при ссоре с одноклассниками.

% name% title

Ее можно попросить не ставить двойку, пообещать, что ты все исправишь и она сделает это. Будет ждать, и верить в тебя, даст 1 шанс, даст несколько, ведь в школе, ты ее ребенок, ее ученик, человек, к которому она каждый день идет и несет весь свой опыт и знания.

Ты что-то пишешь в тетради и каждый вечер, она, открывая ее мысленно представляет твой образ, да ты у нее не один, у нее их много, но каждого она знает по имени и любит своим всеобъемлющем сердцем.

Расскажи о ней или о нем, расскажи о педагоге своей жизни, о том, кто вкладывает в тебя душу и отдает кусочек своего сердца. Пиши нам на почту bkurer@mail.ru свои данные или историю про любимого педагога с пометкой «Любимый учитель 2020», мы обязательно поздравим твоего педагога в День учителя.

день учителя 2020 поздравление классному руководителю поздравление с днем учителя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Всего 42 из 10 000 вакцин от COVID-19 получила Новосибирская область
10:15 02-10-2020
Всего 42 из 10 000 вакцин от COVID-19 получила Новосибирская область
Вернут часть денег из ПФР россиянам. Путин подписал закон
10:09 02-10-2020
Вернут часть денег из ПФР россиянам. Путин подписал закон
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
09:57 02-10-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскПоздравь своего учителя, расскажи о том, кто ежедневно отдает тебе частичку себя, День учителя 2020 совсем скоро!
09:55 02-10-2020
Поздравь своего учителя, расскажи о том, кто ежедневно отдает тебе частичку себя, День учителя 2020 совсем скоро!
БердскНеобыкновенная луна погрузилась в грозовые тучи с голубым сиянием в ночь на 2 октября 2020 над Бердском
09:45 02-10-2020
Необыкновенная луна погрузилась в грозовые тучи с голубым сиянием в ночь на 2 октября 2020 над Бердском
Чувственные поздравления в день ангела Алексея 2 октября 2020 года
09:42 02-10-2020
Чувственные поздравления в день ангела Алексея 2 октября 2020 года
Воткнул нож в шею пассажиру и скрылся 44-летний таксист в Ленинском районе Новосибирска
09:35 02-10-2020
Воткнул нож в шею пассажиру и скрылся 44-летний таксист в Ленинском районе Новосибирска
Семье умершего главы канцелярии Голублева выразил соболезнования Путин
09:10 02-10-2020
Семье умершего главы канцелярии Голублева выразил соболезнования Путин
Бердск9 классов из 5 школ отправили на карантин из-за COVID-19 в Бердске
09:05 02-10-2020
9 классов из 5 школ отправили на карантин из-за COVID-19 в Бердске
БердскЭто жесть: Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 2 октября в Бердске. Цифра устрашает
09:01 02-10-2020
Это жесть: Новых зараженных COVID-19 нашли за сутки на 2 октября в Бердске. Цифра устрашает