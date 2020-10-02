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Всего 42 из 10 000 вакцин от COVID-19 получила Новосибирская область

10:15 02.10.2020 Фото: минздрава НСО
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По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, это связано с необходимостью сохранять определенную температуру препарата.

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По словам Хальзова, поставки вакцины продолжатся

Вместо обещанных 10 тысяч доз вакцины от коронавируса в Новосибирскую область доставили всего 42; такие данные озвучили в минздраве.

В Новосибирскую область поступило всего 42 дозы вакцины от коронавируса, вместо обещанных 10 тысяч доз. Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил об этом сегодня, 1 октября.

По словам Хальзова, поставки вакцины продолжатся. Из-за специальных условий перевозки и хранения препарата до конца года в регион доставят 2 421 дозу.

По данным минздрава, в регионе привиты от коронавируса 25 медицинских работников.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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