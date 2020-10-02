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COVID-19 стал заразнее, считают ученые

11:15 02.10.2020 Фото: pixabay.com
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Новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами.

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Ученые выявили новые способности коронавируса
Белковые шипы коронавируса SARS-Cov-2 трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, выяснили британские ученые. Об этом сообщает Fox News.
Научная группа из Института Фрэнсиса Крика провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса могут изменяться, становясь более цепкими.
"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", — говорится в исследовании.
 В лабораторных условиях белковые шипы вируса проходили трансформацию очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности для этого ему понадобится больше времени.
Исследователи подчеркивают, что эта работы поможет понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет почти 34 миллиона.
COVID-19 коронавирус пандемия
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