COVID-19 стал заразнее, считают ученые

"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", — говорится в исследовании.

В лабораторных условиях белковые шипы вируса проходили трансформацию очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности для этого ему понадобится больше времени.