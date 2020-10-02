COVID-19 стал заразнее, считают ученые

Белковые шипы коронавируса SARS-Cov-2 трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, выяснили британские ученые. Об этом сообщает Fox News.
Научная группа из Института Фрэнсиса Крика провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса могут изменяться, становясь более цепкими.
"Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения", — говорится в исследовании.
В лабораторных условиях белковые шипы вируса проходили трансформацию очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности для этого ему понадобится больше времени.
Исследователи подчеркивают, что эта работы поможет понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет почти 34 миллиона.