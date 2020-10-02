Какую оценку поставили мэру Шестернину жители Бердска в 2020 году? Результаты опроса 106 бердчан удивили

За полгода уровень удовлетворения работой бердской власти и доверия к градоначальнику несколько вырос. Судя по статистике, чем больше горожан оценивают главу, тем хуже эффективность его деятельности. Кто заслужил народную любовь?

Мэр Бердска Евгений Шестернин руководит городом с ноября 2015 года

Отношение к себе населения власть выясняет постоянно. На сайте администрации Бердска проводится опрос с целью определения уровня удовлетворенности как работой мэра и муниципальных учреждений, так и услугами, которые предоставляет бердчанам муниципалитет — транспортное обслуживание, водоснабжение, газификация, состояние дорог и другие критерии.

В свою очередь правительство Новосибирской области, отслеживая настроения местных жителей, составляет интерактивную карту, которая является поводом для претензий власти в том или ином муниципальном образовании региона. В том числе Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», оценка эффективности деятельности власти населением проводится уже более 10 лет по указу президента для «совершенствования системы государственного управления».

Цель опроса – оценка удовлетворенности населения деятельностью руководителей органов местного самоуправления и муниципальных предприятий, оказывающих услуги населению в сфере ЖКХ, пассажирских перевозок, а также качеством автодорог.

Как в Бердске?

Стали известны итоги оценки работы бердской власти за первые 6 месяцев 2020 года.

Судя по цифрам, 80,19% жителей Бердска удовлетворены деятельностью мэра Евгения Шестернина. Степень доверия ему бердчан составляет 72,64%. Но стоит отметить, что опрос нельзя считать репрезентативным, поскольку свою оценку поставили всего 106 горожан. И если по официальным данным сайта регионального правительства в Бердске проживает сейчас порядка 104 300 человек, то оценку мэру и качеству жизни в городе в 2020 году поставили чуть более 0,1% жителей.

Распределение ответов респондентов о степени их удовлетворенности деятельностью главы городского округа Бердск (в процентах):

удовлетворен 43,4

скорее, удовлетворен 36,79

скорее, не удовлетворен 7,55



затрудняюсь 7,55.

Показатели удовлетворенности бердчан муниципальными услугами (в процентах):

организацией транспортного обслуживания 71,7

качеством автомобильных дорог 35,85

организацией теплоснабжения 83,02

организацией водоснабжения (водоотведения) 83,96

организацией электроснабжения 94,34

организацией газоснабжения 41,51

На начало 2020 года цифры по Бердску были иными. Тогда работу мэра Шестернина оценили 979 жителей города.

Общая удовлетворенность населения деятельностью главы — 60,06%

Удовлетворенность населения деятельностью главы в сфере организации транспортного обслуживания — 68,34%

Удовлетворенность населения деятельностью главы по обеспечению качества автомобильных дорог — 25,54%

Степень доверия к главе — 66,5%.

Напомним, что Евгению Шестернину осталось руководить Бердском чуть больше полутора месяцев. 27 ноября 2020 года у него истекает срок полномочий главы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», будут назначены «выборы» нового мэра. И, скорее всего, градоначальника специальная комиссия назначит по конкурсу уже в начале 2021 года. Пока Евгений Анатольевич не распространяется о том, будет ли он вновь претендовать на мэрское кресло и заявит свою кандидатуру на конкурс или уйдет из города.

Как у соседей?

Наивысшую оценку эффективности по Новосибирской области имеют органы власти Чистоозёрного района, где удовлетворены работой главы 100% населения, а доверяют ему 93,33%. В тройку лидеров входят также рабочий посёлок Кольцово с показателями 98,69% и 98,5% соответственно и Сузунский район, показавший цифры 96,85% (удовлетворенность работой главы) и 94,49% (доверие районной власти).

В безусловных аутсайдерах с начала 2020 года находится Купинский район, где положительную оценку поставили лишь 20% населения. Впрочем, в опросе по определению эффективности работы власти, как показывают данные, участвовало всего 5 человек. Не исключено, что это сотрудники купинской районной администрации.

Что показывает соседний с Бердском Искитимский район? Положительно оценивают деятельность главы Искитима 79,1% жителей районного центра, высказывают доверие Сергею Завражину 77,61% искитимцев. Но и здесь оценку нельзя назвать объективной, поскольку в опросе участвовало 65 человек из 53 000 населения.

У главы Искитимского района Олега Лагоды уровень доверия несколько выше. Удовлетворены его работой 81,36% жителей, доверяют ему 79,1%. При этом проголосовало 354 жителей Искитимского района, коих сейчас чуть более 4000 человек.

Чуть хуже оценивают работу своего главы жители еще одного соседнего с Бердском Новосибирского района. Напомним, что в феврале 2020 года руководить районной администрацией назначен Андрей Михайлов, бывший и. о. мэра Бердска. У него такие цифры: 69,95% довольны его работой, 67,89% населения выражают ему доверие.

Новосибирский мэр Анатолий Локоть не может похвастаться большой народной любовью. В первом полугодии 2020-го были удовлетворены его деятельностью 60,94% новосибирцев и почти столько же высказали доверие градоначальнику (60,81%).