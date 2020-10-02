Когда вернут исчезнувшие павильоны на остановках "Березовая" и "Библиотека" в Бердске?

На остановке "Пионерская" павильон уже установлен. Сейчас с собственником ведем переговоры - не хватает урн и покраски, рассказал Надежда Нятина.

Остановки убирают и снова ставят в Бердске

Когда вернут остановочные павильоны на тех остановках, где их убрали. Напомним, куда исчезли остановочные павильоны на остановке "Березовой" и ул. Свердлова Бердска, было не ясно жителям. Начальник отдела транспорта Бердска Надежда Нятина рассказала об установке павильонов 2 октября. На указанных остановках были установлены торговые павильоны с остановками. У собственников истек сок договора аренды. Поэтому павильоны были демонтированы.

- На остановке "Пионерская" павильон уже установлен. Сейчас с собственником ведем переговоры - не хватает урн и покраски. На остановках "Березовая" и "Библиотека" в течение недели должны быть установлены павильоны и киоски, - рассказал Нятина.