02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Когда вернут исчезнувшие павильоны на остановках "Березовая" и "Библиотека" в Бердске?

12:14 02.10.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
1

На остановке "Пионерская" павильон уже установлен. Сейчас с собственником ведем переговоры - не хватает урн и покраски, рассказал Надежда Нятина.

% name% title
Остановки убирают и снова ставят в Бердске

Когда вернут остановочные павильоны на тех остановках, где их убрали. Напомним, куда исчезли остановочные павильоны на остановке "Березовой" и ул. Свердлова Бердска, было не ясно жителям. Начальник отдела транспорта Бердска Надежда Нятина рассказала об установке павильонов 2 октября. На указанных остановках были установлены торговые павильоны с остановками. У собственников истек сок договора аренды. Поэтому павильоны были демонтированы.

- На остановке "Пионерская" павильон уже установлен. Сейчас с собственником ведем переговоры - не хватает урн и покраски. На остановках "Березовая" и "Библиотека" в течение недели должны быть установлены павильоны и киоски, - рассказал Нятина.

остановки остановочные павильоны Надежда Нятина
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Быстро установят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сторож и оружие: сторожа с судимостью устроили охранять школу
12:45 02-10-2020
Сторож и оружие: сторожа с судимостью устроили охранять школу
Прогноз на октябрь 2020 года от астролога Анжелы Перл
12:44 02-10-2020
Прогноз на октябрь 2020 года от астролога Анжелы Перл
Обряд на деньги на две Полных Луны 2 и 31 октября 2020 года: Как нужно использовать "голубой" коридор между 2 полнолуний
12:37 02-10-2020
Обряд на деньги на две Полных Луны 2 и 31 октября 2020 года: Как нужно использовать
7 признаков старой души у человека
12:33 02-10-2020
7 признаков старой души у человека
День стоматолога: История и дата праздника в 2021 году
12:31 02-10-2020
День стоматолога: История и дата праздника в 2021 году
БердскКак грузин, готовит хачапури школьник Егор Огнев из Бердска. Мечта - открыть ресторан авторской кухни
12:30 02-10-2020
Как грузин, готовит хачапури школьник Егор Огнев из Бердска. Мечта - открыть ресторан авторской кухни
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом
12:28 02-10-2020
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом
Какой сегодня церковный праздник и кого нужно почтить 2 октября 2020 года?
12:24 02-10-2020
Какой сегодня церковный праздник и кого нужно почтить 2 октября 2020 года?
Самое мощное и опасное полнолуние 2 октября 2020 года: Каким знакам зодиака следует проявить особую осторожность
12:20 02-10-2020
Самое мощное и опасное полнолуние 2 октября 2020 года: Каким знакам зодиака следует проявить особую осторожность
БердскА ты почему без маски: "отрицающих" ношение масок ловят по автобусам в Бердске и Новосибирской области. Много поймали?
12:15 02-10-2020
А ты почему без маски: