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Кому поступят выплаты от Путина в октябре 2020, рассказали в правительстве

11:30 02.10.2020 Фото: pixabay.com
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С 1 октября завершен прием заявлений по ряду выплат семьям с детьми: выплаты безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3 000 рублей и выплат в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет и единовременных выплат на детей в возрасте до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

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Около 4,8 млрд рублей перечислено в Новосибирской области на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Сюжет: Все пособия Путина
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Кому поступят выплаты от Путина в октябре 2020, рассказали в правительствеКак и когда увеличат выплаты на детей от 3 до 7лет, объявил МинтрудЕщё 317 новостей

В Новосибирской области продолжают реализовываться дополнительные меры поддержки семей с детьми, принятые по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Среди мер поддержки – ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка, выплаты на детей в возрасте до 3 лет, выплаты на детей в возрасте до 16 лет.
Всего на меры поддержки семей с детьми, принятые по инициативе Президента РФ Владимира Путина в условиях действующего режима по противодействию распространения коронавирусной инфекции, направлено в регионе более 17 млрд рублей.

По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области количество получателей ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет составило более 79 тысяч семей. Объем финансирования уже составил 4,8 млрд рублей. Напомним, размер данной выплаты в Новосибирской области в 2020 году составляет 6 018,5 рублей. Выплаты получают семьи с доходами ниже 11 738,0 рублей, т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека.

Порядка 540 млн рублей направлено на выплаты в размере 3 000 рублей безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Получателями выплат стали 44 тысячи жителей региона, где проживает 71 тысяча детей.

Как отметили в Отделении Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области, число получателей выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до 3 лет составило 93,4 тысячи семей. На данные меры поддержки перечислено 1,4 млрд рублей. На сумму более 10 млрд рублей произведено выплат на детей в возрасте до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

С 1 октября завершен прием заявлений по ряду выплат семьям с детьми. Это касается выплаты безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3 000 рублей, а также выплат, производимых Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области: выплат в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет и единовременных выплат на детей в возрасте до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Получить консультацию специалистов по мерам социальной поддержки можно по телефонам горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

Источник: nso.ru

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