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Новые штрафы от МВД для водителей. За что и сколько придется платить? Рассказываем

11:28 02.10.2020 Фото: Pixabay
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В Министерстве внутренних дел разработали новые штрафы для автомобилистов. Документ опубликован на портале правовой информации и пока проходит обсуждение до 16 октября 2020 года.

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Новые нормы позволят инспекторам ГИБДД штрафовать водителей по статье 12.5 КоАП

В соответствии с изменениями "перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств", наказание последует за летнюю резину зимой и за шипованную — летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар.

Кроме того, нарушениями будут считаться "подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления", а также "самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя".
Отмечается, что проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября, а постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года. Новые нормы позволят инспекторам ГИБДД штрафовать водителей по статье 12.5 КоАП, предусматривающей минимальную санкцию в размере 500 рублей.

Источник: РИА Новости

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