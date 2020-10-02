Под Бердском в столкновении грузовой ГАЗели и Lada Granta погиб пассажир легковушки

ДТП с летальным исходом произошло на перекрёстке улиц Лаврентьева и Николаева в Академгородке сегодня, 2 октября, около 7 утра.

«ГАЗель», как сообщают с места происшествия участники группы АвтоБердск ВКонтакте, стоявшие в образовавшейся пробке, двигалась по улице Лаврентьева со стороны проспекта Строителей в сторону Коптюга с левым поворотом на улицу Инженерная. Lada Granta шла со стороны Коптюга в сторону проспекта Строителей.

— В результате ДТП пассажир «Лады» 1973 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Водитель легкового авто доставлен в медучреждение с различными травмами. Водитель «ГАЗели» в аварии не пострадал, — рассказали «АвтоБердску» по горячим в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В настоящее время на месте происшествия работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.