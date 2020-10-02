02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость

Под Бердском в столкновении грузовой ГАЗели и Lada Granta погиб пассажир легковушки

11:18 02.10.2020
0

ДТП с летальным исходом произошло на перекрёстке улиц Лаврентьева и Николаева в Академгородке сегодня, 2 октября, около 7 утра.

«ГАЗель», как сообщают с места происшествия участники группы АвтоБердск ВКонтакте, стоявшие в образовавшейся пробке, двигалась по улице Лаврентьева со стороны проспекта Строителей в сторону Коптюга с левым поворотом на улицу Инженерная. Lada Granta шла со стороны Коптюга в сторону проспекта Строителей.

— В результате ДТП пассажир «Лады» 1973 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Водитель легкового авто доставлен в медучреждение с различными травмами. Водитель «ГАЗели» в аварии не пострадал, — рассказали «АвтоБердску» по горячим в отделении пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В настоящее время на месте происшествия работает экипаж ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сторож и оружие: сторожа с судимостью устроили охранять школу
12:45 02-10-2020
Сторож и оружие: сторожа с судимостью устроили охранять школу
Прогноз на октябрь 2020 года от астролога Анжелы Перл
12:44 02-10-2020
Прогноз на октябрь 2020 года от астролога Анжелы Перл
Обряд на деньги на две Полных Луны 2 и 31 октября 2020 года: Как нужно использовать "голубой" коридор между 2 полнолуний
12:37 02-10-2020
Обряд на деньги на две Полных Луны 2 и 31 октября 2020 года: Как нужно использовать
7 признаков старой души у человека
12:33 02-10-2020
7 признаков старой души у человека
День стоматолога: История и дата праздника в 2021 году
12:31 02-10-2020
День стоматолога: История и дата праздника в 2021 году
БердскКак грузин, готовит хачапури школьник Егор Огнев из Бердска. Мечта - открыть ресторан авторской кухни
12:30 02-10-2020
Как грузин, готовит хачапури школьник Егор Огнев из Бердска. Мечта - открыть ресторан авторской кухни
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом
12:28 02-10-2020
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом
Какой сегодня церковный праздник и кого нужно почтить 2 октября 2020 года?
12:24 02-10-2020
Какой сегодня церковный праздник и кого нужно почтить 2 октября 2020 года?
Самое мощное и опасное полнолуние 2 октября 2020 года: Каким знакам зодиака следует проявить особую осторожность
12:20 02-10-2020
Самое мощное и опасное полнолуние 2 октября 2020 года: Каким знакам зодиака следует проявить особую осторожность
БердскА ты почему без маски: "отрицающих" ношение масок ловят по автобусам в Бердске и Новосибирской области. Много поймали?
12:15 02-10-2020
А ты почему без маски: