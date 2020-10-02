Какие маршруты автобусов уже отменили и продлят ли дачные рейсы в Бердске?

Было запланировано в Бердске, что дачные маршруты перестанут ходить с 12 октября. Сейчас уже сократили самые поздние вечернее рейсы.

Продлят ли дачные рейсы в Бердске?

В Новосибирске продляется дачный сезон. Изменится ли что-то в Бердске, рассказала начальник отдела транспорта Бердска Надежда Нятина 2 октября.

- Как и было запланировано в Бердске дачные маршруты перестанут ходить с 12 октября. Сейчас мы уже сократили самые поздние вечернее рейсы, - рассказала Нятина.

Также Надежда Нятина напомнила, что во всей Новосибирской области продлен масочный режим. Продолжаются проверки.

- Нельзя сейчас расслабляться, тем более в сезон осенних простуд, - подчеркнула Надежда Валерьевна.