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Какие маршруты автобусов уже отменили и продлят ли дачные рейсы в Бердске?

11:40 02.10.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Было запланировано в Бердске, что дачные маршруты перестанут ходить с 12 октября. Сейчас уже сократили самые поздние вечернее рейсы.

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Продлят ли дачные рейсы в Бердске?

В Новосибирске продляется дачный сезон. Изменится ли что-то в Бердске, рассказала начальник отдела транспорта Бердска Надежда Нятина 2 октября.

- Как и было запланировано в Бердске дачные маршруты перестанут ходить с 12 октября. Сейчас мы уже сократили самые поздние вечернее рейсы, - рассказала Нятина.

Также Надежда Нятина напомнила, что во всей Новосибирской области продлен масочный режим. Продолжаются проверки.

- Нельзя сейчас расслабляться, тем более в сезон осенних простуд, - подчеркнула Надежда Валерьевна.

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