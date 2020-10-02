Убежала от француза: мать с сыном разыскивают в России

Находясь в Москве на Казанском вокзале, они спустились на станцию метрополитена, после чего их местонахождение было неизвестно.

В Следственном комитете состоялась рабочая встреча

В 2018 году в следственные органы Следственного комитета России поступила информация о безвестном исчезновении малолетнего гражданина России и Франции и его матери. Находясь в Москве на Казанском вокзале, они спустились на станцию метрополитена, после чего их местонахождение было неизвестно.

Следственным комитетом России незамедлительно было возбуждено уголовное дело и совместно с подразделениями МВД, ФСБ России организован розыск пропавших.

В рамках расследования выяснилось, что женщина добровольно приняла решение скрыться от своего супруга – гражданина Франции. При этом она не использовала сотовую связь и документы, удостоверяющие личность, проживала с ребенком в малонаселенных пунктах и не контактировала со знакомыми и родственниками. Все это значительно осложняло процесс поиска пропавших.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились в московском регионе, Чувашской Республике и Смоленской области. Следователями допрошено более 1500 свидетелей, направлено более тысячи запросов в различные организации, дано более ста поручений о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

Учитывая длительный период отсутствия сведений о пропавших матери и ребенке, к установлению их местонахождения подключилось Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) СК России. Применение новейших криминалистических методик, а также технических средств в ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволило установить местонахождение женщины и ее малолетнего сына в Смоленской области.

Вместе с тем для уточнения всех обстоятельств и возможных причин произошедшего была проделана работа по линии международного сотрудничества. Отец мальчика, гражданин Франции, обращался во все возможные инстанции для оказания содействия, в том числе в органы власти во Франции, а также к члену Общественного совета при Следственном комитете России Мирей Матье. В дальнейшем в Посольстве Франции в Москве был проведен ряд встреч сотрудников Следственного комитета с атташе по сотрудничеству в сфере внутренней безопасности при Посольстве, на одной из которых присутствовал и гражданин Франции. Следствием были получены его свидетельские показания.

Сегодня в Следственном комитете состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие сотрудники центрального аппарата ведомства и ГСУ СК России по городу Москве, представители Посольства Франции в России. Сотрудники Следственного комитета в деталях рассказали французским коллегам о комплексе мероприятий, проведенных правоохранительными органами для поиска пропавших матери и ребенка, подчеркнув, что их обнаружение - это результат планомерной и тщательной работы всех служб. Участники встречи с французской стороны поблагодарили российские компетентные органы за высокий профессионализм и выразили благодарность всем, кто был задействован в этом длительном и сложном процессе поиска.

