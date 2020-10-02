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Убить школьницу через соцсети пытались кураторы "группы смерти". Пошли по этапу и надолго

14:15 02.10.2020 Фото: СК РФ
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Поэтапно они подавляли волю девочки, устанавливая контроль над ее сознанием, давая указания, выдвигая требования, а также принуждая к совершению действий по причинению себе повреждений.

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Благодаря своевременному вмешательству родителей трагедию удалось предотвратить в последний момент

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Ханты-Мансийского автономного округа Илье Толмачёву и жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа Елене Синельниковой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в период с октября по декабрь 2016 года Толмачёв и Синельникова через одну из социальных сетей начали общаться со школьницей. Поэтапно они подавляли волю девочки, устанавливая контроль над ее сознанием, давая указания, выдвигая требования, а также принуждая к совершению действий по причинению себе повреждений. Желая наступления смерти ребенка, Толмачёв и Синельникова в последнем задании потребовали от девочки выполнения действий, последствия которых несовместимы с жизнью.

Благодаря своевременному вмешательству родителей трагедию удалось предотвратить в последний момент. Позже ей была оказана необходимая психологическая помощь.

Грамотно выстроенная следственная тактика, тщательный анализ собранных в ходе предварительного следствия доказательств в совокупности с результатами более чем 35-и судебных экспертиз, среди которых компьютерно-технические, комплексная психолого-психиатрическая судебно-медицинская, психолого-лингвистическая и другие экспертизы, позволили следователям СК России установить умысел соучастников, направленный именно на убийство ребенка. Им не удалось довести убийство до конца лишь по не зависящим от них обстоятельствам.

Приговором суда Толмачёву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а Синельниковой – 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Источник: Следком

группа смерти самоубийство суицид
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