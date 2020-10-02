Почему не дают кредит? Объяснять причину отказа обяжут банки в России

Правительство рассмотрит предложение обязать банки объяснять причину отказа в кредите

С такой просьбой выступила на встрече министра экономического развития РФ Максима Решетникова с бизнес-сообществом региона руководитель Камчатского центра кадровых технологий Галина Зинкевич.

Министерство экономического развития России проведет консультацию с Центральным банком РФ, на которой будет рассмотрен вопрос об обязательном условии для банков пояснять клиентам причину отказа в получении кредита, сообщил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с бизнес-сообществом Камчатского края.

Просьбу рассмотреть поправки в федеральное законодательство в части предоставления кредитными организациями информации о причине отказа в получении кредита озвучила руководитель Камчатского центра кадровых технологий Галина Зинкевич.

"Проведем консультацию с [Центральным] банком России на эту тему. Думаю, что точно в нашей возможности - это по нашим госпрограммам, мы продумаем систему, чтобы банки предпринимателям сообщали, почему идет отказ", - сказал Решетников.

Кроме того, он сообщил, что Минэкономразвития РФ создает единую платформу в рамках обновленного нацпроекта для предпринимателей, где этот аспект будет отражен. "Создаем единую платформу в рамках обновленного нацпроекта для предпринимателей, в том числе где мы будем еще в скоринговой модели собирать [информацию], где и в каких банках принимали, на какой примерно кредит могут рассчитывать, сильные и слабые стороны, куда обратиться за тем же обеспечением в региональную организацию. Будем все элементы сопоставлять", - сказал Решетников.

О механизмах поддержки бизнеса на Камчатке

Министр также отметил, что правительство Камчатского края эффективно использует все механизмы поддержки бизнеса, созданные на федеральном уровне.

"Камчатский край весьма активно участвует во всех программах. Это и программа самая первая наша "ФОТ ноль" (Фонд оплаты труда), когда мы под ноль процентов кредитовали предприятия под выплату заработной платы, которая потом перешла в программу "ФОТ 2 процента". Это и субсидии на СИЗы (средства индивидуальной защиты), на восстановление деятельности", - сказал Решетников.

В частности, по словам министра, на Камчатке заключено 500 договоров по программе "ФОТ 2 процента" на общую сумму 1,5 млрд рублей. Кроме того, почти 900 предприятий получили 14 млрд рублей по традиционной программе кредитования под 8,5%.

"Из резервного фонда правительства на капитализацию микрофинансовых организаций, региональных гарантийных организаций тоже деньги были выделены. И, в общем, достаточно активно региональные команды эти средства используют. Мы видим, что хорошая такая нагрузка на капитал гарантийных организаций, это значит, что деньги пришли и гарантии выдаются", - отметил Решетников.

Источник: ТАСС