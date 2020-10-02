Жесткие ограничения введет мэр Москвы Собянин: узнайте, какие

Столичные власти уверены, что в городе нет второй волны коронавируса, однако число заразившихся за сутки в ближайшее время может увеличиться до трех трех тысяч.

Собянин рассказал о введении жёстких ограничений в Москве

В четверг, 1 октября, градоначальник подписал указ, согласно которому в столице с 5 октября требование перевода на дистанционную работу становится обязательным - работодатели должны будут отправить на удалёнку не менее 30 процентов сотрудников.

«Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать соответствующие режимы, домашний режим, для тех, кому 65+, уход на дистанционную работу, будем соблюдать требования в трудовых коллективах, < ...> то, дай бог, этого не понадобится», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24», говоря о введении жестких ограничений в столице.

Мэр также заявил о необходимости соблюдать предписание о переводе сотрудников на «удаленку». Кроме того, людям старше 65 лет следует находиться дома, а в рабочих коллективах нужно обеспечить эпидемиологическую безопасность.

По последним данным в России общее количество инфицированных достигло 1 185 231. Лидером по суточному приросту инфицированных стала Москва — 2 424 заболевших. Собянин назвал опасной динамику распространения COVID-19 в столице - количество госпитализаций из-за коронавируса в городе выросло до более чем пяти тысяч человек в неделю. Вместе с тем растёт и число людей, переносящих COVID-19 в тяжёлой форме.

В свою очередь, столичные власти уверены, что в городе нет второй волны коронавируса, однако число заразившихся за сутки в ближайшее время может увеличиться до трех трех тысяч.