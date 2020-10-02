Какие изменения ждут россиян в октябре 2020? Список важных законов, вступающих в силу

В октябре вводятся новые запреты

Пенсии военным пенсионерам повысят, приём в российское гражданство упростят, а кальяны и вейпы больше нельзя курить в кафе и ресторанах.

На прибавку смогут рассчитывать военные пенсионеры, проходившие службу по контракту и призыву, а также бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи.

Увеличение с выплат связано с тем, что с 1 октября на три процента вырастут оклады военнослужащих, а соответственно, и «привязанные» к ним пенсии. В общей сложности прибавку получат около 2,6 миллиона человек.

Также на три процента повысятся оклады лиц, замещающих государственные должности РФ, федеральных госслужащих, судей Конституционного и Верховного судов РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также региональных мировых судей. Индексируется размер вознаграждения преподавателям юридических дисциплин вузов, научным работникам с учёной степенью по юридической специальности, а также представителям общероссийских общественных объединений юристов, которые участвуют в работе Высшей и региональных экзаменационных комиссий по приёму квалификационного экзамена на должность судьи. В 1,03 раза будут повышены должностные оклады работников федеральных государственных органов, которые не являются госслужащими.

1 октября. Защитить авторские права в Интернете станет проще

Порядок защиты авторских и смежных прав в Интернете, применяющийся к информационным ресурсам, распространится на программные приложения.

Прежде правообладатели могли ограничить доступ к информационным ресурсам, на которых обнаружили незаконно размещённые произведения или информацию, необходимую для их получения. Но при этом права сделать то же самое с компьютерными программами, с помощью которых распространяется нелегальный контент, у них не было.

Этот пробел закрыл вступающий в силу закон. После обращения от правообладателя Роскомнадзор должен будет в течение трёх рабочих дней определить владельца ресурса с пиратским контентом и направить ему электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации. Ресурс в течение одного рабочего дня должен будет сообщить об этом владельцу приложения, которому так же, за один день, придётся выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия ресурс будет обязан заблокировать приложение не позднее трёх рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

В случае неисполнения распространителем информации в Интернете обязанностей по блокировке пиратского контента и ресурсов в срок Роскомнадзор обращается в суд с заявлением об ограничении доступа к информационным системам, программам, которые предназначены для обмена электронными сообщениями пользователей Интернета, до тех пор, пока обязанности по защите авторского права не будут исполнены.

1 октября. Страховое возмещение некоторым вкладчикам повысят

Некоторые категории вкладчиков получат право на страховое возмещение в повышенном размере - до десяти миллионов рублей. Речь идёт о тех, кто хранил в обанкротившемся банке наследство, социальные выплаты, деньги от продажи квартиры или земли, гранты, полученные в форме субсидии.

Также возмещение в повышенном размере будет производиться по счетам эскроу, открытым для расчётов по сделке купли-продажи недвижимости, по договору участия в долевом строительстве, по совместным счетам, права на которые принадлежат вкладчикам в долях, а также по специальному счёту (специальному депозиту), предназначенному для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

1 октября. Карту «МИР» станут использовать чаще

Скорректирован перечень выплат гражданам, которые можно переводить только на карты «МИР».

В него вошли: ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в размере регионального прожиточного минимума для детей; ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

5 октября. Контроль за сбором пожертвований станет строже

Ящики для сбора пожертвований смогут использовать только благотворительные некоммерческие организации.

Стационарные ящики можно будет устанавливать на основании договора, заключённого между собственником помещения и НКО, которой принадлежит ящик. Использовать переносные ёмкости разрешается только в местах проведения благотворительных мероприятий. При этом у гражданина или организации, собирающих пожертвования, должен быть документ, подтверждающий право на такую деятельность.

Выемка и инкассация собранных средств станет публичной. Новые нормы позволят защитить россиян от мошенников, промышляющих сбором «пожертвований», ведь сегодня жертвами обманщиков чаще всего становятся малообеспеченные люди, к которым злоумышленники обращаются на улице, в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах.

12 октября. Родителям россиян станет проще получить гражданство России

Упрощается приём в российское гражданство иностранцев, у которых есть совершеннолетние дети — россияне.

Прежде живущие в нашей стране иностранцы могли обратиться с заявлением о получении российского гражданства в упрощённом порядке (то есть без соблюдения условий о сроке проживания), если они являлись нетрудоспособными и имели дееспособных детей старше 18 лет. Новая норма удаляет из законодательства условие о нетрудоспособности соискателя. А вот условие о дееспособности детей останется в силе: предполагается, что это позволит получить российское гражданство в упрощённом порядке только тем иностранцам, которые поддерживают родственные отношения со своей семьёй и взрослыми детьми. Кроме того, российское гражданство в упрощённом порядке смогут получить и совершеннолетние дети, если на момент подачи соответствующего заявления им ещё не исполнилось 18 лет.

Также, согласно закону, иностранцы, которые получают российское гражданство, будут обязательно проходить государственную дактилоскопическую регистрацию. Полномочиями по её проведению наделяются МВД и его территориальные органы.

19 октября. Требования к организаторам лотерей ужесточены

Организатором азартных игр больше не сможет выступать юрлицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами являются те, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за преступления против государственной власти.

Аналогичные требования установлены для операторов лотерей.

Операторы лотерей и организаторы азартных игр будут обязаны предоставлять уполномоченному федеральному органу исполнительной власти данные о своих бенефициарных владельцах и учредителях.

30 октября. Запрещается курить кальяны и вейпы в кафе

Вводится запрет на курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в кафе и ресторанах.

Хотя изготовители и продавцы позиционируют электронные средства доставки никотина в организм, как девайсы, способные снизить эффект курения или же вообще помочь избавиться от вредной привычки, научных доказательств на этот счёт они до сих пор не представили. Зато проведённые специалистами института пульмонологии исследования подтвердили, что потребление никотина подобным способом не только негативно влияет на здоровье человека, но и чревато формированием никотиновой зависимости. Причём у детей и подростков такая зависимость формируется значительно быстрее. Однако долгое время оборот подобной продукции законом вообще не регулировался.

В связи с этим летом был принят закон, который распространяет нормы антитабачного законодательства на продажу и потребление всей никотиносодержащей продукции, вейпов, айкосов и кальянов.

Кроме того

1 октября. Административная ответственность вводится за неприменение контрольно-кассовой техники при продаже водителями или кондукторами билетов в общественном транспорте, а также при расчётах за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1 октября. От уплаты налога на добавленную стоимость освобождается оказание государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

1 октября. С 55 до 40 рабочих дней сокращаются сроки проведения административных процедур по присвоению радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения.



1 октября. Вводится обязательная маркировка духов и туалетной воды, а также фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек.10 октября. Меняются требования к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей, а также объектов и территорий, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии. В частности, в организационные мероприятия включено выявление и предотвращение несанкционированного проноса и применения токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов. Также скорректирована форма паспорта безопасности места массового пребывания людей.12 октября. Кредитный кооператив получит право привлекать средства РФ, субъектов Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и других юрлиц. А ломбарды смогут сдавать в аренду и субаренду недвижимое имущество и вести деятельность банковского платёжного агента.19 октября. Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса больше не сможет быть представлено в регистрирующий орган ранее срока завершения в отношении компании, находящейся в процессе ликвидации, таможенной проверки.

Источник: pnp.ru