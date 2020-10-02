Владельца киоска в Бердске обязали выплатить 190 тыс. рублей за ворованный свет

В сентябре вступило в законную силу решение по иску АО «Региональные электрические сети» к владельцу торгового павильона, расположенного рядом с домом № 2 по улице Горького.

Модульный магазин расположен за «Макдональдсом». Электрики заявили, что предприниматель самовольно подключился и воровал у них электроэнергию. Факты незаконного подключения энергетики подтвердили актами за декабрь 2017 года и март 2018 года. В 2017 году предпринимателю насчитали 314,7 тыс. рублей долга. Большую его часть владелец киоска погасил, оставив задолженность в 28,7 тыс. рублей. Потом предприниматель платить перестал. По акту за 2018 год он задолжал уже 145,3 тыс. рублей. В суде юрист «РЭС» уточнил требования, попросив взыскать с должника более 191 тыс. рублей.

Ответчик пришёл в суд и попытался доказать, что ничего не должен, и представил несколько доводов. Во-первых, его не пригласили на составление акта, а значит, по мнению ответчика, документ незаконный. Во-вторых, сам павильон уже не принадлежит ему. В 2007 году он передал киоск в качестве вклада в уставный капитал ООО «Афина». Потом это общество ликвидировали, но торговый павильон остался стоять на земельном участке. После 2015 году в нём начала работать другая предпринимательница. Владелец киоска заключил с ней устное соглашение об аренде. Когда электрики пришли в торговый павильон, они увидели именно арендатора, которая не имела права показывать киоск.

Представитель администрации пояснил, что муниципалитет в 2008 году сдал «Афине» земельный участок площадью 200 кв. метров. Срок договора истёк в апреле 2015 года. Предприниматель установил на участке торговый павильон площадью в 60 кв. метров. Этот киоск принадлежит бизнесмену с августа 2007 года. В прошлом году юрист мэрии обратился в Бердский суд и попросил взыскать с предпринимателя задолженность за фактическое использование земельного участка, а также потребовали снести торговый павильон. Суд удовлетворил иск. В июле нынешнего года специалисты управления земельных отношений администрации Бердска выехали на место. Они установили, что кисок находится на прежнем месте.

Суд выслушал мнение сторон и установил, что в мае «РЭС» выдали «Афине» техусловия для электроснабжения торгового киоска. Ещё судья Сергей Мельчинский изучил акты электриков и признал их законными: их можно составить и без участия предпринимателя. Для вынесения решения оказалось важным, что бизнесмен не доказал отсутствия возможности потребления электроэнергии.

В итоге суд удовлетворил требования «РЭС». Предприниматель обязать выплатить задолженность в сумме более 191 тыс. рублей, а также госпошлину в размере 5 тыс. рублей.