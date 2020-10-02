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Почта России ищет здание для отделения связи в Микрорайоне Бердска

11:35 02.10.2020
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Почтовое отделение связи № 9 находилось в аварийном помещении, которое сейчас закрыто.

В августе нынешнего года закрыли отделение связи № 9 «Почты России». Оно располагалось по адресу: Микрорайон, 15Б. Это здание признали аварийным. С тех пор жители Микрорайона вынуждены обращаться в отделение связи, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 175.

Представительница пресс-службы Анастасия Дюкорева рассказала, что сейчас при содействии администрации идёт поиск нового помещения для размещения почтового отделения. Помещение должно соответствовать определенным требованиям: находиться на первом этаже, быть не менее 100 кв. метров, иметь отдельные подъездные пути и возможность обустроить люковое окно для разгрузки почтовых отправлений. Сейчас руководство рассматривает несколько предложенных адресов для переезда почтового отделения.

Она ещё раз напомнила, что все сотрудники временно закрытого отделения переведены в отделение № 4. Почтальоны без каких-либо изменений доставляют клиентам на дом пенсии, пособия, другие социальные выплаты, а также письма и газеты. Клиенты могут воспользоваться предварительной записью в отделение, выбрав удобное время. Записаться можно через сайт «Почты России» или его мобильное приложение.

Кроме того большинство почтовых услуг можно получить дистанционно. Почтальон может принести посылку на дом, а курьер принять отправление в доставку. Не выходя из дома, можно отправить заказное письмо, оплатить услуги ЖХК, налоги или кредиты.

Источник: svidetel24.info

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