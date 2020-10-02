Готов променять на лесоповал ради УДО экс-мэр Бердска Илья Потапов тюремную библиотеку. Он отсидел 7,5 лет из 10-и за взятку

Работа библиотекарем не считается производительным трудом, поэтому не дает преференции заключенным. Второй фигурант дела чиновников-взяточников Владимир Мухамедов добился перевода в Горно-Алтайск и уже год гуляет на свободе.

Сейчас Илье Потапову 44 года. Если его не выпустят по УДО, то на свободу от выйдет 47-летним

Отсидевшему три четверти срока за взятку бывшему мэру Бердска Илье Потапову суд снова отказал у условно-досрочном освобождении. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня 2 октября рассказал секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов. Он сослался на собственные источники, заслуживающие доверия.

- Потапову опять отказали в УДО, так как в его стаже отсидки нет производительного труда. Работа в библиотеке таковой не является. Он согласен на переезд в другой регион, потому что во всей Новосибирской области нет приложения труду, который считался бы производительным, - прокомментировал «Курьер. Седа. Бердск» Сергей Евгеньевич.

Напомним, что Илья Потапов отбывает наказание в колонии строго режима на территории Новосибирской области. А его подельника Владимира Мухамедова в 2018-м перевели в Горно-Алтайск, что позволило ему работать «на лесоповале» и заслужить УДО. Он уже год находится на свободе. И, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», делает успехи «на партийном поприще». Но, по сведениям Бессонова, Илья Потапов не писал «петицию» с просьбой перевести его в другую колонию, чтобы заниматься более тяжелой работой, чем в библиотеке.

Потапов отсидел уже 7,5 лет из 10-летнего срока, назначенного судом в апреле 2015-го с учетом двух лет пребывания в СИЗО во время расследования уголовного дела и судебного следствия.

Напомним, что Илья Потапов впервые подавал прошение об условно-досрочном освобождении весной 2020-го. Но получил отказ.

- Мотивацию такого решения я не знаю. Мне говорили знающие люди, что Володю (Мухамедова - прим. ред.) выпустили, возможно, потому, что он работал на лесоповале, а не в библиотеке, как Илья, - предположил тогда Сергей Бессонов.

Сколько и за что сидит

В тюремный срок, напомним, входит время содержания в СИЗО во время расследования и судебного процесса. Илья Потапов ровно два года находился под арестом в следственном изоляторе №3 в Линево. И 5 лет в исправительной колонии №18. Две трети срока составляет 6 лет и 8 месяцев. А значит, Илья Николаевич уже может подавать просьбу на УДО или на изменение режима на более мягкий — вплоть до колонии-поселения.

3 апреля 2015 года судья бердского горсуда Юлия Деменкова приговорила мэра Бердска Илью Потапова к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Его бывший заместитель Владимир Мухамедов получил 9 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей. Без права занимать в течение двух лет должности в органах власти после освобождения. Впрочем, позже областной суд уменьшил штрафные санкции до 490 млн.

Суд признал вину мэра в получении взятки в 3 млн рублей от депутата Заксобрания

Александра Илющенко на теплоходе «Ремикс» и покушении на взятку от жены бывшего замглавы Евгения Мартьянова. Мухамедов был пособником главы города, установил суд. Также признана вина мэра в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за чего городу причинен ущерб в 24 млн рублей. Свою вину чиновники не признали до конца процесса.

Своими действиями по снижению стоимости аренды земли для Илющенко Илья Потапов дискредитировал авторитет власти перед населением, установил суд, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». А розовый пакетик, в который тогдашний мэр положил деньги, стал достоянием новостей федерального уровня и узнаваемым мемом.

Эпизод с землей судья считает тяжким преступлением, взятки — особо тяжкими. Процесс над экс-главой города длился год — с 1 апреля 2014 года. Суд заседал по делу Потапова-Мухамедова 52 раза.

Член КПРФ и бывший программист СО РАН Илья Потапов был избран главой Бердска 27 марта 2011 года. Тогда ему было 35 лет (родился в 1976 году в Ангарске). Напоминм, чтов первом туре выборов на пост главы Бердска Потапов получил 30,81 % голосов, во втором туре — 59,67 %. 7 апреля того же года он вступил в должность, произнеся клятву перед избирателями — служить народу и свято чтить закон. А 30 апреля 2013-го его задержали за получение взятки в размере на теплоходе «Ремикс». 1 мая того же года Потапов арестован по подозрению в ряде коррупционных преступлений.

6 мая 2015 года Илья Потапов официально ушел в отставку по собственному желанию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Илья Потапов получил работу библиотекаря в ИК-18 и учился на юриста. Второе высшее образование он получил дистанционно в филиале Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Владимир Мухамедов в середине октября 2019-го вышел из колонии по УДО, отсидев две трети 9-летнего срока. Его суд арестовал 5 июня 2013 года — через два дня после задержания по обвинению в покушении на мошенничество и пособничестве в получении взятки. Экс-замглавы Бердска Мухамедов признался, что от лица мэра вымогал 2 млн рублей у бизнесмена. На суде он рассказал, как просил вознаграждение за подписание мирового соглашения о разделе имущества семьи экс-чиновника Мартьянова. А также о дружбе и ссоре с Потаповым.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин отказался помиловать Владимира Мухамедова. И это несмотря на то, что комиссия по помилованию Новосибирской области в конце мая 2018-го вынесла положительное решение на ходатайство Владимира Ибрагимовича. 26 января 2020 года Мухамедову исполнилось 40 лет.