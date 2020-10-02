Полиция Бердска разыскивает белый Nissan Patrol с красивым госномером

По утверждению Анастасии, хозяйки внедорожника, её авто угнали минувшей ночью, 2 октября, со двора в Красном Соколе.

Как рассказала автовладелица сайту «Свидетель», камеры видеонаблюдения во дворе дома №20 отсутствуют, надежда — на случайных очевидцев и наблюдательных граждан.

— Присмотритесь, возможно, в вашем дворе сегодня появился такой автомобиль, возможно, с другими номерами, — пишет она в соцсетях. — Любая информация будет полезна!

При обнаружении иномарки женщина просит наблюдательных бердчан и других жителей региона сообщить ей о местонахождении угнанной иномарки по телефону: 8-913-940-3012.

Также можно позвонить и в полицию, так как Анастасия уже написала правоохранителям заявление об угоне принадлежащего ей белого Nissan Patrol с госномером А 009ВК, зарегистрированного в 154 регионе. С мобильного телефона в полицию можно звонить по номеру: 102.