Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом, об это написал в Twitter.
-Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, (результат которых оказался) положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!- написал он.
Врач Трампа сообщил, что президент США и его супруга чувствуют себя хорошо. Он также надеется, что Трамп сможет продолжать выполнять свои обязанности во время болезни.
Согласно графику Белого дома, Трамп отменил все очные мероприятия на пятницу.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020