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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом

12:28 02.10.2020 Фото: Скрин
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-Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, (результат которых оказался) положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!- написал он.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом, об это написал в Twitter.

-Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, (результат которых оказался) положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!- написал он.

Врач Трампа сообщил, что президент США и его супруга чувствуют себя хорошо. Он также надеется, что Трамп сможет продолжать выполнять свои обязанности во время болезни.

Согласно графику Белого дома, Трамп отменил все очные мероприятия на пятницу.

президент США заболел COVID-19 Дональд Трамп Меланья Трамп
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