Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом, об это написал в Twitter.

-Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, (результат которых оказался) положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!- написал он.

Врач Трампа сообщил, что президент США и его супруга чувствуют себя хорошо. Он также надеется, что Трамп сможет продолжать выполнять свои обязанности во время болезни.

Согласно графику Белого дома, Трамп отменил все очные мероприятия на пятницу.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

