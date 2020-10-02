Сколько человек умерли от COVID-19 в Новосибирской области за пандемию?

По данным оперативного штаба на утро 2 октября в регионе выявлено 13 314 случаев COVID-19 (+85 за минувшие сутки), в том числе у 797 детей. 12 064 пациента выздоровели (+42 за сутки).
Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 61 год и 94 года, и женщина в возрасте 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 457 человек.
В отделениях реанимации находится 51 человек. На ИВЛ – 10 пациентов.
Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 708.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 609 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 535 595 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 1 473 жителя региона, 44 756 человек сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 560 обращений, госпитализированы 22 человека.
Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу