А что сегодня с нефтью: Цена Brent опустилась ниже $ 40 баррель

Мировые цены на нефть продолжают падение

Мировые цены на нефть продолжают падение, следует из данных торгов.

Так, к 18:24 (мск) североморская нефтяная смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 5,3%, до 40,06 доллара за баррель. Минутами ранее ее стоимость уже достигала 39,95 доллара за баррель.

Цены на нефть марки WTI с поставками в ноябре упали на 6,07%, до 37,78 доллара за баррель. Котировки опустились ниже 40 и ниже 38 долларов за баррель соответственно впервые с 15 сентября.

Эксперты связывают это с ростом заболеваемости COVID-19, поскольку вторая волна коронавируса создает риски для экономики и, соответственно, спроса на сырье.

Также трейдеры обратили внимание на сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии восстанавливается ускоренными темпами, увеличившись до 270 тысяч баррелей в сутки. Хотя еще в понедельник Блумберг заявлял, что показатель составляет около 150 тысяч баррелей в день.

Источник: РИА Новости