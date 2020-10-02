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Натуральное средство от коронавируса обнаружили ученые

13:12 02.10.2020 Фото: Pikist
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Вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.

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Антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких

Международная группа исследователей США и Китая провела ряд экспериментов, в ходе которых выяснила, что антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям.

В частности, каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсического воздействия. Также фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением COVID-19. Кроме того, антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления.

Как указывают ученые, преимуществом терапевтического средства на основе каталазы является простота его изготовления и низкая стоимость производства.

Источник: onlinelibrary

коронавирус лекарство от коронавируса натуральное средство пандемия фермент
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