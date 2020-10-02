Не вернул с прогулки: Отобрал у матери 2-летнего сына экс-сожитель и врач ЦГБ Бердска Роман Краморов

Анжелика Лозученко со слезами на глазах рассказала свою историю любви с сыном экс-главврача Краморова. Но история закончилась скандалом. Бывший возлюбленный забрал ребенка и потребовал через суд определить его место жительства. Мать ночует в подъезде. А после последней встречи с бывшим возлюбленным - оказалась в больнице.

Анжелика не представляет жизни без своего малыша

- Это такой большой позор для меня. Уже не знаю, что делать. Они говорят, что они люди в Бердске с громкими фамилиями, уважаемые, что у них везде «зеленый свет». А я человек простой, но порядочный, не имею права воспитывать своего ребенка? И должна остаться без сына? У меня, нормальной матери, забрали ребенка и не отдают. Хоть мы отец и мама, мы имеем равные права. Хоть он и любит своего сына, но я не должна страдать. Как мой малыш, как он без меня. Я буду жить в подъезде, чтобы увидеть своего сыночка, - в слезах рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» фельдшер скорой помощи ЦГБ Бердска Анжелика Лозученко 1 октября.

История, которую рассказывает мама 2-летнего сына, напоминает сценарий голливудского фильма — здесь замешан ребенок, отношения двух взрослых людей, семьи отца и побои. Даже ребенка. Девушка, сама позвонила в редакцию и попросила рассказать свою историю. Так, с помощью СМИ, она пытается привлечь внимание правоохранительные органы и найти ответ на свой вопрос — почему отец ее сына вышел на прогулку и не вернул ребенка матери. Стоит отметить, что сегодня бердский городской суд рассматривает иск отца ребенка об определении места жительства сына. Есть в этой истории важный момент - отец ребенка — Роман Краморов — сын бывшего главврача ЦГБ Бердска Юрия Краморова и директора школы №8 Натальи Краморовой. Впрочем, обо всем по порядку.

Как все начиналось

Анжелика рассказала, что познакомилась с Романом Краморовым в 2017 году. В этом же годы пара начала планировать беременность. У влюбленных получилось зачать ребенка. Но зарождение новой жизни спровоцировало конфликты.

- Мы жили в его квартире, но официально расписаны не были. Он не предлагал мне пойти в ЗАГС, а на мой вопрос почему, объяснил отказ своей детской травмой. Его родители развелись и не хотел, чтобы наш сын страдал. В это время у Ромы были частые встречи с его родственниками, гулянки, где присутствовал алкоголь. Я просила его не делать этого, потому что плохо себя чувствовала. Он сказал мне: собирай вещи и уходи, если тебе не нравятся мои родные. У нас начались ссоры, и мне пришлось переехать в свою квартиру. На тот момент у меня был маленький срок - примерно 2 месяца.

На протяжении всей беременности Анжелика была одна. Молодая мама признается - она постоянно сидела на больничном. Работая фельдшером скорой помощи, ей предложили легкий труд, но он оказался не совсем легким.

- Романа Краморова со мной не было. А когда мы пришли на УЗИ, чтобы узнать пол ребенка, он пришел в состоянии опьянения. Узнав, что у нас будет сыночек, он обрадовался и ушел.

Бердчанка отмечает, что сегодня в суде Роман Юрьевич предоставляет все чеки с затратами на беременность Анжелики. В них — траты на УЗИ и витамины. Общая сумма за всю беременность — 20 000 рублей.

- Я этого не отрицаю. Но на просьбу перевести даже 500 рублей, он отвечал, что у него нет денег. Я никогда не знала, сколько он зарабатывает. Хоть мы и жили вместе, я не спрашивала, сколько он получает.

Рождение сына

15 июня 2018 года у Анжелики начались схватки. Но в этот важный и страшный момент для каждой женщины момент, любимого рядом не оказалось.

- Я позвонила ему, чтобы он отвез меня в платный роддом, где я заключила договор рожать ребенка. Он ответил, что он сейчас на смене, но потом выяснилось, что он не был на смене, а на день рождении знакомого. На такси в роддом я поехала со своей мамой, схватки оказались ложными. Я пролежала 11 суток в родильном отделение. И родила ребёнка 26 июля 2018 года. Отец ребенка активизировался, вместе со своей матерью, Натальей Крамаровой, которая со мной никак до рождения ребенка не общалась, не звонила, не спрашивала о моём состоянии здоровья и будущего внука, - рассказывает Анжелика. - Беременной мне никто не предлагал вернуться обратно. На сколько это было моё решение, когда он сказал мне: собирай вещи и уходи, если тебе не нравятся мои родственники, застолья, гостья, алкоголь?



Новая жизнь

На выписку из роддома новоиспеченный отец приехал с мамой. Анжелику и малыша встретили с шарами и цветами. Но и здесь не обошлось без конфликта.

-Его мать не давала нам сфотографироваться вдвоём, учитывая, что мы были не общались во время беременности. После роддома он предложил поехать к нему, не жить, а просто отпраздновать рождение сына. Алкоголя за столом не было. Сыночек наш у меня на руках был. Его отец, Юрий Краморов, не приехал. Когда он узнал, что я беременна и уехала от Ромы, он сказал мне : либо ты собираешь свои вещи, либо иди на аборт. Мои слова могут подтвердить и другие люди. Естественно, у нас были отношения, ну просто никакие, мы не разговаривали. Со временем он пришёл к нам домой со своей новой женой и мы помирились, это произошло само собой, - вспоминает молодая мама.

Через какое-то время пара воссоединилась, стала жить семьей. Но жить начали вчетвером: Анжелика, Роман, их сын и Наталья Краморова.

- Мы жили без конфликтов, я даже промолчала, когда узнала, что он без моего ведома прописал ребенка в своей квартире. Хотя ребенок должен жить со мной, по моему адресу. Но я не стала нервничать, поскольку побоялась, что пропадёт грудное молоко. Просто свела эту проблему на нет, - говорит Анжелика.

Девушка вспоминает, мама помогала в начале совместной жизни. Но в итоге - все домашние обязанности легли на молодую маму. Вот только в судебных заседания Наталья Алексеевна заявляет обратное. Она отрицает: даже малейшего намёка не было на то, что дома было грязно, не прибрано или не приготовлено.

- Прошел год, за который у нас были, безусловно, конфликты с ней. Если я что-то скажу не так, выскажу своё мнение, это означало, что я хамлю. Всё это она высказывала сын, не мне в лицо, приговаривая при этом, что она знала , когда вовремя надавить на педаль. Я с ней делилась, даже называла мамой, - делится Анжелика.

По ее словам, конфликты между матерями разного поколения случались на почве воспитания ребёнка.



Семья разрушена

- Я просто устала. Не могла взять маленького ребенка и уехать от них, потому что, как женщина, я надеялась, что всё будет хорошо. Безусловно, ребенку нужен папа, который будет его воспитывать и жить с ним. Полтора года мы прожили вместе, а 6 апреля 2020 года у нас случилась ссора. Он вытолкал меня босиком за дверь, на улице я простояла около часа, всё это случилось на глазах у ребенка. Естественно, я сопротивлялась. Вы не представляете, как я боюсь потерять ребенка, - говорит Анжелика.

По словам девушки, сегодня в суде Наталья Алексеевна утверждает — Анжелика оставляла 4-месячного Илью и уходила гулять с подругами. Но у Анжелики своя правда:

- Как я могла гулять до 3 часов ночи, учитывая то, что сын был на грудном вскармливании?

В тот злополучный вечер, сожитель Анжелики вызвал ПДН и заявил, что девушка находится в алкогольном опьянении. Именно в этом состоянии молодая мать «напала» на мужчину.



- Он мог поднять на меня руку втихаря, чтобы никто не увидел, потому что его мама говорила «не марай о неё руки», - рассказывает девушка.

На одном из семейных ужинов у Натальи Краморовой, Роман сделал Анжелике предложение:

- Он предложил дать мне деньги. Сказал «давай я просто дам тебе денег, откуплюсь от тебя, оставь мне только ребенка». Итогом вечера стала их фраза «не порть нам Новый год, просто уходи». Я проплакала, а на утро уехала к маме, его не видела двое суток, после чего он сказал мне, ладно давай пока жить.

Когда сыну исполнилось полтора года, девушка вышла на работу. Ее мужчина не помогал деньгами, а пособие на ребенка закончилось. Во время дежурств ЦГБ Бердска с ребенком находились его папа и бабушка.

Куда пропал Илья?

Но конфликту не закончились: 6 апреля Роман поставил условие Анжелике: когда я дома, тебя там не будет.

- Мои смены были составлены так, чтобы избегать Романа. Все выходные я проводила с ребенком. И так мы прожили до 20 августа. В этот день мне позвонили из Бердского городского суда, они сообщили, что я должна явиться в суд 28 августа в качестве ответчика на судебное заседание по определению и установлению места жительства нашего ребенка, порядка общения и взыскания алиментов, - вспоминает Лозученко.

Она тут же позвонила Роману Юрьевичу с вопросом — зачем он так поступил? Но он не стал ничего комментировать. Тогда Анжелика собрала свои вещи и уехала в свою квартиру.

- Я взяла только свои вещи и вещи ребенка, которые покупала сама. Вдруг, меня бы обвинили в воровстве, - опасается девушка.

В тот же день к молодой маме приехала опека. Они составили акт, в котором сказано, что ребенок тянется к маме, просит её ласки, любит её. А в доме есть все условия для маленького ребенка.

Спустя месяц у 2-летнего Ильи начался адаптационный период в садике. Все это время отец виделся с ребенком, примерно 2-3 раза в неделю.

- Я отпускала Илью погулять с отцом, и ночевать несколько раз в неделю, без препятствий. 28 сентября он взял ребенка под предлогом погулять, и сказал, что они приедут в 8 часов вечера. Без десяти 8 я позвонила ему и спросила, едут ли они. Он ответил, что нет: «Ребенок будет жить у меня. Я так решил, сыну так будет лучше», - в слезах говорит Анжелика.

Скандал с побоями

Для Анжелики наступило тяжёлое время, она часами сидела в подъезде. Конечно, женщина обратилась в полицию, но там ей не помогли. После Анжелика поехала к сыну. Ждала, когда его отец отреагирует на мольбы женщины и даст увидеть малыша. Она прождала его с 6 до 8 утра. Роман открыл дверь. Ребенок сразу кинулся в объятия к женщине , повторяя «мама, мамочка, мама». Анжелика начала снова просить отдать ей ребенка.

В это визит случилось, ещё кое-что. По словам Анжелики, Роман ударил несостоявшуюся жену. Начал заламывать руки. Всё, что могла, женщина тайно снимала на камеру.

- У меня, нормальной матери, без всяких оснований забрали ребенка и не отдают. Хоть мы, отец и мать, в равных правах на ребёнка. Отец ребенка злоупотребляет ими. Я нормальная мама, которая полтора года выкармливала, вынашивала ребенка. Он от меня не отлучался. Родила здоровым. Я должна видеть своего ребенка два часа в день, два раза в неделю, платить ему алименты и чтобы малыш был с ним? - недоумевает мама. - Третий судебный процесс состоится после экспертизы, на тот момент я сына не буду видеть 2 месяца. А вдруг, он скажет «мама - кака», я не знаю, как они его настроят. Видится он мне с ним не дает, они выходят по очереди на улицу, обследуют местность, думая, что я караулю сына во дворе. Об этом мне рассказывают соседи. Я 2 дня в подъезде переночевала, - говорит Анжелика.

Девушка обратилась в больницу, сняла побои. Спустя пару часов в больнице появились Наталья Краморова, Роман Краморов и его сын. По данным Анжелики, у ребенка были побои — синяки и кровоподтеки. При этом девушка заявляет — она не трогала ребенка. В распоряжении «Курьер. Среда. Бердск» оказались видеозаписи, снятые с мамой, на которых четко видно, девушка не прикасалась к ребенку. Все это время он находился на руках у отца.

- В прокуратуру я написала заявление, что мне никто не может помочь, ребенок привязан ко мне, ребенок маленький, я в декрете, на каком основании отец должен у меня его забрать и ставить мне условия, что до решения суда я его не увижу, аргументируя тем, что я агрессивно себя веду. Ни один орган не может на него повлиять. Я опасаюсь за вою жизнь, не хочу, чтобы мне заламывали руки и били по голове. Я никогда не трогала своего ребеночка. Но откуда у него появились синяки, ведь в течение суток он был у него. Откуда у него появились множественные ушибы, кровоподтеки, что с ним нужно сделать, с малышом 2-летним, - спрашивает со справкой на руках Анжелика.

Вторая сторона

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска роман Сивак, в прокуратуру действительно поступало обращение от мамы Ильи. В нем она попросила разобраться в ситуации - почему отец ребенка забрал сына и не позволяет матери с ним видится.

- Об этой ситуации в курсе. Взял ее на свой личный и особый контроль, - сказал Роман Андреевич сегодня, 2 октября.

«Курьер. Среда. Бердск» удалось пообщаться и с дедушкой мальчика — бывшим главным врачом ЦГБ Бердска Юрием Краморовым.

- Это не так. Вы знаете, я в этой грязи, со стороны Анжелики Валерьевны, участвовать не хочу. Пишите, это на вашей совести будет, уважаемая. Все, что сказала Анжелика Валерьевна — это все вранье. Не буду ничего рассказывать, уважаемая. Потому что это мое личное и семейное. В свою семью с грязными намерениями я никого не впущу. Они имеют полные права оба родителя, где будет ребенок жить до решения вышестоящих органов, - заявил Юрий Николаевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 октября.

К сожалению, связаться с мамой нашего героя — Натальей Краморовой так и не удалось. На рабочем месте ее не оказалось. Как сообщили в приемной школы №8, Натальи Алексеевны не оказалось - директор школы взяла отпуск на месяц.

А вот отец ребенка — Роман Краморов в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» и вовсе отказал:

- На данный момент я ее ни то, что не пускаю, я ее запустил домой, а она на меня написала жалобу, что я ее избил. Я не буду об этом говорить. Пишите, что хотите. Без комментариев. Все, - заявил Краморов младший.

Стоит отметить, что пока место жительства ребёнка не определено либо соглашением между родителями или решением суда - ребёнка родители могут забирать друг у друга и без согласия, ответственности за это нет. Но мать вправе обратиться в суд с ходатайством о применении обеспечительной меры в виде передачи ребёнка ей на период до вступления в силу решения суда, советуют юристы.

- Слово любовь не опишет то, что я испытываю к своему сыночку, как к нему отношусь. Я буквально готова пойти на всё ради него, - говорит в отчаянии Анжелика.

От редакции: Мы готовы дать высказаться всем сторонам конфликта. На весах - благополучие малыша. Тел. редакции 3-00-10.

Видео Анжелики Лозученко

