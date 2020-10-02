Голову нашли в 2 метрах от тела: как откапывали останки немецкого солдата под Белым, рассказал Савелий Литвинов из Бердска

Поисковая работа превратила дерзкого и задиристого подростка в ответственного юношу. Поиск пропавших бойцов для студента колледжа стал неотъемлемой частью жизни.

Курсант «Кондора» Савелий Литвинов с нетерпением ждет начала вахты в Белом, где они с товарищами будут искать останки погибших солдат

С нетерпением ждет следующей вахты под Белым 18-летний Савелий Литвинов из Бердска.

После окончания кадетского корпуса Савелий Литвинов поступил в Бердский электромеханический колледж — выбрал профессию технолога машиностроения. Теперь он учится на 3 курсе.

-С физикой у меня всегда было хорошо. Люблю составлять разные схемки, - отметил Савелий.

Но прежде мечты Савелия были совсем иными. Он хотел стать военным. Но по ряду причин не срослось.

-На спасение пришел поисковый отряд «Кондор» - там та же военная дисциплина.

Сава уже два года ездит с отрядом на раскопки останков бойцов под городом Белым в Тверской области.

-Мой прадед погиб во Второй мировой войне, где-то примерно в том регионе. Место его захоронения неизвестно. Пытались найти, но ничего не получилось.

Этот факт послужил тому, что студент решил записаться в ряды поискового отряда и съездить в экспедицию.

-Пришел, занимался, занятия не пропускал. Было очень интересно. Я вообще горю военной тематикой с 4-5 классов. Стараюсь больше изучать историю.

Когда Савелий отправился на вахту в первый раз, ему было интересно, как разные люди смогут ужиться вместе в полевых условиях. Без связи, без всего. Почти как на необитаемом острове. Вначале были недопонимания, даже с кем-то ругались, но в конце-концов стали, как семья, подчеркнул Савелий.

Ну и, конечно, всех сближало общее дело — поиск останков солдат. По словам Савелия, им не было страшно находить кости или черепа. Их к этому хорошо подготовили.

-И девочки тоже не боялись. В этом году Анжелика упала в воронку с водой — по пояс. И вытаскивала кости руками, - привел пример Литвинов.

Какими были «находки» Савелия?

-Не говорят, что я нашел. Это по сути нашел весь отряд. Распределение идет по определенной территории, и человек, который первый нашел кость, означает, что зацепил. Потом подтягиваются все остальные и начинают поднимать останки. На первой же вахте буквально через несколько дней я наткнулся на кусок черепа. Я понятия не имел, что это. Подошел к командиру уточнить, останки ли это. Все пришли на этот квадрат и начали копать. Нашли останки немецкого солдата. Удалось узнать его имя — вещи были подписаны. На найденном обручальном кольце была гравировка с именем его жены. Останки немецкого солдата были переданы сотрудникам немецкого консульства.

Останки собирали по крупицам — даже самые мелкие косточки. Так получилось, что череп немецкого солдата нашли рядом с деревом, а метрах 1,5-2 — остальные части скелета. То, что останки принадлежали одному человеку, сомневаться не приходилось. Других костей рядом не нашли.

Хотя почти все время в экспедиции уходит на раскопки, курсантам удается общаться и с местным населением.

-В больших городах нет такого, что все друг другу помогают, а вот в городах поменьше, наподобие Бердска, есть такое, что все друг другу помогут, даже если человек незнакомый. И в Белом есть такое. Не зря Бердск и Белый города-побратимы.

Савелий уверенно заявляет о том, что пребывание в отряде «Кондор» изменило его в лучшую сторону.

-Я стал более ответственным в работе, в общении с людьми, стал следить за языком, меньше вступать в конфликтные ситуации. Раньше был такой, что заводился за секунду. Я ждал вахту целый год. И когда наконец билеты были куплены, и мы стояли на вокзале, все — счастье.

После окончания колледжа Савелий планирует устроиться на работу по специальности. Ведь не просто так он будет учиться четыре года. Глобальной мечты у 18-летнего парня нет, он считает, что нужно ставить перед собой мелкие цели и постепенно идти к большему.

От родителей и дедушки Савелий много слышал о жизни в СССР. И ему импонирует тот образ жизни. Он бы хотел вернуть то время и пожить в прежнем строе с 70 по 90 годы, когда происходило столько удивительных и значимых событий в стране.

-Все в колледже отметили, что за последние два года Савелий стал более ответственным и даже внешне выглядеть стал по-другому — не носит постоянно спортивные костюмы. Мы проводили классный час, посвященный 75-летию Победы, Савелий приводил своего дедушку. Он не воевал, но входит в категорию «дети войны». Поисковая работа сказывается на любом человеке и меняет его. Изменила она и Савелия, - отметил командир поискового отряда «Кондор» Алексей Батенев.