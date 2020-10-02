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Бои в Карабахе продолжаются, заявляет минобороны Азербайджана

14:45 02.10.2020 Фото: pixabay
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Оборонное ведомство сообщает, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль господствующие высоты вокруг Мадагиза в Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе

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Минобороны Азербайджана сообщает о продолжающихся боях в зоне карабахского конфликта

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались всю ночь и утром в пятницу, азербайджанской армии удалось взять под контроль ряд стратегических высот, сообщает Минобороны Азербайджана.

"2 октября ночью и в утренние часы боевые действия продолжались на различных направлениях фронта", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль господствующие высоты вокруг Мадагиза в Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Как следует из сообщения ведомства, азербайджанской армии удалось продвинуться также на Джебраил-Физулинском направлении фронта.

"С полуночи до 07:00 (06:00 мск) уничтожено пять единиц бронетехники и автомобильной техники, три военных инфраструктурных объекта армянской стороны и значительное число живой силы противника", - отмечается в релизе.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти сообщения опровергает и сообщает в том числе об обстрелах территории Армении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

бои карабах конфликт
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