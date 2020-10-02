Это учитель от Бога: Поздравляю самого замечательного педагога начальных классов школы № 11 Наталью Шаракову-Рангину

В рубрику "Сообщи свои новости" написали Олеся Александровна и Марк Захаров:

От всего сердца поздравляю самого замечательного педагога начальных классов школы № 11,Шаракову-Рангину Наталью Петровна. Это Учитель от Бога и педагог с большой буквы. На протяжении 4 лет она была педагогом и второй мамой для 30 любопытных, непослушных, но таких для неё родных детей. Её жизненная мудрость, терпение, профессионализм просто восхищают. В ней столько жизненной энергии. Она как маленькая батарейка, которая заряжает всех вокруг:и учеников и родителей. Наталья Петровна даёт мощный старт в будущее своим ученикам, открывает в них те скрытые таланты, о которых не догадывались даже родители. Каждый ученик чувствовал свою значимость в детском коллективе. Каждого она раскрыла и поддержала. Уроки очень интересные.А сколько было внеуросных мероприятий, просто не описать. Наталья Петровна стала мамой не только для учеников, но и для их родителей Всегда помогала советом, при этом была очень тактична и ненавязчиво. Низкий поклон за её труд. Долгих лет профессиональной деятельности. Пусть дарит лучики света, знаний и мудрости ещё многим десяткам маленьких учеников. С уважением, любовью и признательность. Захаров Марк и мама Олеся Александровна.