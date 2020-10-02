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Пресс-релиз

«Ростелеком» рассказал в Новосибирске о принципах информационной безопасности

14:37 02.10.2020
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1 октября в Новосибирске состоялось мероприятие в рамках масштабного роуд-шоу «КиберДрайв», которое охватывает 60 российских городов.

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На открытом семинаре собралось около 50 представителей бизнеса, государственных организаций и ИТ-специалистов, которым эксперты «Ростелекома» представили главные принципы информационной безопасности.
Открыло мероприятие выступление Ивана Шошева, пресейл-консультанта сервисов Solar JSOC. Он рассказал о текущей ситуации с защитой от хакерских атак в Сибири, а также о ключевых угрозах и вариантах защиты.

«Сообщество киберпреступников неоднородно по уровню и сложности используемых атак, при этом хакеры постоянно совершенствуются: растет их квалификация, усложняются инструменты, повышается темп использования новых уязвимостей. Вот почему для каждой компании важно вовремя определить уровень актуальных угроз и рационально спланировать бюджет на информационную безопасность», — подчеркнул Иван Шошев.
Как отметили на семинаре, приобретение и интеграция средств защиты от киберугроз требует серьезных затрат и команды специалистов, которые будут отвечать за обновление политик безопасности и техническое сопровождение решений. При этом сервисная модель использования технологий информационной безопасности от «Ростелекома» экономически выгоднее и удобнее традиционного проекта внедрения.

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«Платформа управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS, которую наша компания предлагает использовать как альтернативу покупке дорогостоящих решений, включает различные технологии для защиты от хакерских атак. Платформа защищает корпоративную почту от спама и фишинговых писем, сайт компании – от взлома и DDoS-атак, ИТ-инфраструктуру компании — от сетевых атак, способных привести к компрометации ресурсов и конфиденциальных данных организации и остановке бизнес-процессов», — пояснил Денис Поршин, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
Защита от хакерских атак — это только часть задачи по обеспечению информационной безопасности. По словам экспертов, следует уделять внимание и собственным сотрудникам. Во многих компаниях есть проблема утечек информации, из-за чего организации, помимо репутационного ущерба, сталкиваются с оттоком клиентов к конкурентам и утрате коммерческой тайны. Выявлять и предотвращать утечки позволяют решения класса DLP — например, Solar Dozor, который выявляет не только нелегитимную передачу конфиденциальных данных, но и помогает справиться с другими инцидентами, связанными с действиями сотрудников против компании.
Мероприятия «КиберДрайва» в Сибири продолжатся в ноябре. После Красноярска и Новосибирска 10 ноября онлайн-семинары роуд-шоу пройдут в Барнауле, Иркутске, Кемерове и Омске. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

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