Победители конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посетили «Искитимцемент»

Визит состоялся 29 сентября в рамках серии пресс-туров, которую ежегодно проводят организаторы конкурса при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СФО, а также партнеров проекта, в том числе – холдинга «Сибирский цемент».

Встречу с журналистами открыла пресс-конференция: на вопросы представителей СМИ ответили управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун и член жюри конкурса «Сибирь.ПРО», директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина.



По словам Владимира Скакуна, за восемь месяцев 2020 года предприятие произвело 684 тыс. тонн цемента – на 13% ниже плана (785 тыс. тонн) и на 2% больше прошлогоднего показателя в 669 тыс. тонн. В целом на сегодняшний день завод располагает всем необходимым для выполнения годовой программы по выпуску продукции, однако достижение намеченных показателей зависит от потребностей рынка.Несмотря на общее снижение экономической активности вследствие пандемии COVID-19, АО «Искитимцемент» функционирует в штатном режиме: реализуются мероприятия по повышению уровня экологической безопасности и эффективности производства, своевременно выплачивается заработная плата работникам, выполняются налоговые и кредитные обязательства.Продолжила программу пресс-тура экскурсия, которую для журналистов провел директор по производству АО «Искитимцемент» Сергей Червоткин. Сначала гости поднялись на смотровую площадку Чернореченского карьера. На сырьевой базе завода журналистам объяснили, как добываются необходимые для выпуска цемента известняк и глинистый сланец, рассказали о запасах месторождения. В цехе «Сырьевой» экскурсанты ознакомились с технологией приготовления сырьевой смеси, посетили отделения сырьевых мельниц и горизонтальных шламбассейнов. В настоящее время на данном участке активно внедряется автоматизированная система управления технологическими процессами: в отделении шламбассейнов уже завершилась установка современных автоматических насосов, ведется комплектация пультовой новым оборудованием.В цехе «Обжиг» журналистам продемонстрировали вращающиеся печи, а также итог реализации крупнейшего «экологического» проекта предприятия в 2019 году – рукавный фильтр Scheuch, смонтированный на колосниковом холодильнике печи №6. Благодаря новой газоочистной установке количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу, снизилось в 160 раз и приблизилось к нулю.В цехе «Помол» гости побывали в современной автоматизированной пультовой цементных мельниц и узнали о достижениях компании в сфере стабилизации качественных характеристик продукции. В 2020 году в АО «Искитимцемент» реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого цементная мельница №6 в цехе «Помол» оборудована современной сепараторной установкой. Сейчас клиенты завода с готовностью переходят на использование сепарированного цемента. В отделе технического контроля представители СМИ увидели в действии оборудование для проведения физико-механических испытаний, с его помощью осуществляется контроль качества готовой продукции.Завершилась экскурсия в цехе «Погрузка», откуда цемент направляют потребителям навалом и в таре – бумажных мешках по 25 и 50 кг (в том числе на палетах) и МКР. В мае 2020 года цементный завод Искитима выпустил 110-миллионную тонну продукции, произведенную со дня основания. «Юбилейная» тонна сепарированного цемента была отгружена на строительство Ледового дворца спорта в Новосибирске.