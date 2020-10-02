02.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Дату расстрела Белого дома отметят коммунисты Бердска. Смотрите видео: как это было в октябре 1993-го

15:45 02.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии/ТАСС
0

Массовости 3 октября не будет из-за коронавируса. Но бердские члены КПРФ возложат цветы к памятнику Ленину и вручат партбилеты новичкам. Коммунисты считают произошедшее по приказу Ельцина 27 лет назад крахом демократии и трагедией для страны.

% name% title
В начале октября 1993 года по Верховному совету РСФСР выстрелили из танков 12 раз

В субботу, 3 октября, коммунисты Бердска торжественно отметят памятную для них дату — 27-ю годовщину расстрела Белого дома в Москве. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов, из-за ограничений в связи с коронавирусом массовые мероприятия отменили, но не ответить важное для истории страны событие коммунисты не могут.

- Единственное возможное для нас — возложить цветы. И наши товарищи в Новосибирске тоже это сделают. Они в сквере Героев революции. А мы — у памятника Ленину и у братской могилы партизан, - отметил Сергей Евгеньевич.

К этому же событию бердские коммунисты приурочили вручение партбилетов. По словам Бессонова, на два члена местной ячейки КПРФ с 3 октября 2020 года станет больше. Колонной не пойдут, но в 12.00 у Городского дома культуры развернут плакат, чтобы проезжающие и проходящие бердчане понимали, по какому трагическому, по оценке Бессонова, поводу люди собрались.

- В конце сентября 1993 года Ельцин распустил Верховный совет и сказал: «Теперь править буду только я, примем новую Конституцию, выберем новый парламент». А итоге расстреляли Белый дом. В Москве тогда погибло больше 1000 человек. Хотя официально признали 167 погибших. Морги забиты были, говорят очевидцы, - напомнил судьбоносные события Сергей Бессонов.

справка

3 и 4 октября 1993 года в Москве состоялась кровавая развязка острого политического кризиса, длившегося с декабря предыдущего года. В ожесточенном противостоянии исполнительной и законодательной ветвей власти, которое из кабинетов вырвалось на улицу и захватило народные массы, президент России Борис Ельцин победил Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым.

Обе стороны задействовали для достижения цели все средства. На стороне парламента выступили вооруженные бойцы, в то время как заключительной фазой борьбы стал расстрел Белого дома из танков по приказу Ельцина. По разным оценкам, в эти дни в столице погибли от полутора сотен до двух тысяч человек. Победители назвали развязку событий «торжеством демократии», проигравшие – «крахом российского парламентаризма».

бойцы выстрел демократ коммунисты расстреляли Сергей Бессонов Борис Ельцин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что это было: победа или крах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Медведь искусал 12-летнего ребенка и его отца в цирке-шапито
17:15 02-10-2020
Медведь искусал 12-летнего ребенка и его отца в цирке-шапито
Число заразившихся COVID-19 впервые с 1 июня превысило 9 412 россиян за сутки на 2 октября
17:13 02-10-2020
Число заразившихся COVID-19 впервые с 1 июня превысило 9 412 россиян за сутки на 2 октября
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 25
17:06 02-10-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Введут ли снова жесткие ограничения из-за COVID-19 в России, ответил Песков
17:00 02-10-2020
Введут ли снова жесткие ограничения из-за COVID-19 в России, ответил Песков
Столкнулся с легковушкой автобус с туристами из России в Анталии
17:00 02-10-2020
Столкнулся с легковушкой автобус с туристами из России в Анталии
БердскНевеста Светлана в розовом платье с 2 детьми женила на себе Дениса после 3 месяцев знакомства 2 октября 2020 в Бердске
16:57 02-10-2020
Невеста Светлана в розовом платье с 2 детьми женила на себе Дениса после 3 месяцев знакомства 2 октября 2020 в Бердске
Запретил банкротство россиянам до января 2021 Мишустин
16:45 02-10-2020
Запретил банкротство россиянам до января 2021 Мишустин
Ответные санкции ввела Белоруссия против ЕС
16:44 02-10-2020
Ответные санкции ввела Белоруссия против ЕС
Под обстрел попала певица Юлия Чичерина вместе с мужем в Карабахе
16:37 02-10-2020
Под обстрел попала певица Юлия Чичерина вместе с мужем в Карабахе
Сожгли глаза после кварцевания в кабинете КТ пациенты
16:30 02-10-2020
Сожгли глаза после кварцевания в кабинете КТ пациенты