Дату расстрела Белого дома отметят коммунисты Бердска. Смотрите видео: как это было в октябре 1993-го

Массовости 3 октября не будет из-за коронавируса. Но бердские члены КПРФ возложат цветы к памятнику Ленину и вручат партбилеты новичкам. Коммунисты считают произошедшее по приказу Ельцина 27 лет назад крахом демократии и трагедией для страны.

В начале октября 1993 года по Верховному совету РСФСР выстрелили из танков 12 раз

В субботу, 3 октября, коммунисты Бердска торжественно отметят памятную для них дату — 27-ю годовщину расстрела Белого дома в Москве. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов, из-за ограничений в связи с коронавирусом массовые мероприятия отменили, но не ответить важное для истории страны событие коммунисты не могут.

- Единственное возможное для нас — возложить цветы. И наши товарищи в Новосибирске тоже это сделают. Они в сквере Героев революции. А мы — у памятника Ленину и у братской могилы партизан, - отметил Сергей Евгеньевич.

К этому же событию бердские коммунисты приурочили вручение партбилетов. По словам Бессонова, на два члена местной ячейки КПРФ с 3 октября 2020 года станет больше. Колонной не пойдут, но в 12.00 у Городского дома культуры развернут плакат, чтобы проезжающие и проходящие бердчане понимали, по какому трагическому, по оценке Бессонова, поводу люди собрались.

- В конце сентября 1993 года Ельцин распустил Верховный совет и сказал: «Теперь править буду только я, примем новую Конституцию, выберем новый парламент». А итоге расстреляли Белый дом. В Москве тогда погибло больше 1000 человек. Хотя официально признали 167 погибших. Морги забиты были, говорят очевидцы, - напомнил судьбоносные события Сергей Бессонов.

справка

3 и 4 октября 1993 года в Москве состоялась кровавая развязка острого политического кризиса, длившегося с декабря предыдущего года. В ожесточенном противостоянии исполнительной и законодательной ветвей власти, которое из кабинетов вырвалось на улицу и захватило народные массы, президент России Борис Ельцин победил Верховный Совет во главе с Русланом Хасбулатовым.

Обе стороны задействовали для достижения цели все средства. На стороне парламента выступили вооруженные бойцы, в то время как заключительной фазой борьбы стал расстрел Белого дома из танков по приказу Ельцина. По разным оценкам, в эти дни в столице погибли от полутора сотен до двух тысяч человек. Победители назвали развязку событий «торжеством демократии», проигравшие – «крахом российского парламентаризма».