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Готова к переговорам о перемирии в Карабахе Армения

15:34 02.10.2020 Фото: @MFA.Armenia
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Пока эта агрессия против Нагорного Карабаха будет продолжать получать наш решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года, говорится в сообщении МИД Армении.

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Армения последовательно отвергает и осуждает угрозу или применение силы Азербайджаном и непосредственное участие Турции в боевых действиях против Армении и Нагорного Карабаха

Армения готова приступить к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран «минской группы» ОБСЕ, сообщил МИД страны в Facebook.

МИД Армении по совместному призыву лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ:

- Приветствуем тот факт, что сопредседатели Минской группы на уровне своих лидеров отреагировали на применение силы в зоне карабахского конфликта путем решительного осуждения. Армения последовательно отвергает и осуждает угрозу или применение силы Азербайджаном и непосредственное участие Турции в боевых действиях против Армении и Нагорного Карабаха. Агрессивные совместные действия Азербайджана и Турции и использование иностранных террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая риски полноценной войны. Эта агрессия против Нагорного Карабаха должна немедленно прекратиться.

Армения сохраняет приверженность мирному урегулированию карабахского конфликта. Пока эта агрессия против Нагорного Карабаха будет продолжать получать наш решительный ответ, мы готовы присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года.

Источник: mfa.am

военный действия военный конфликт Нагорный Карабах
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