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ЕС введет санкции против 40 официальных лиц Белоруссии. Вошел ли в черный список Лукашенко?

16:15 02.10.2020 Фото: pixabay.com
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Евросоюз обсуждал введение санкций с конца августа, однако проект блокировал Кипр.

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ЕС введет санкции против 40 официальных лиц Белоруссии. Лукашенко не вошел в список

Французский лидер Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против президента Белоруссии, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией.
Евросоюз со 2 октября введет санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, начавшегося в четверг и завершившегося за полночь.
"Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу - прим. ТАСС) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен", - сказал он, отметив при этом, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не входит в список.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

"ЕС не ввел личных санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя к нему начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных, - подчеркнул он. - Это [санкции] дало бы Лукашенко законные основания отказаться от выполнения этих условий".

Эти санкции Евросоюз пообещал ввести еще на экстренной встрече глав МИД 14 августа. В течение полутора месяцев введение этих санкций блокировал Кипр, требуя взамен от партнеров по ЕС ввести жесткие санкции против Турции за геологоразведочную деятельность по поиску газовых месторождений на спорном шельфе в Средиземном море. Согласившись на санкции против Минска, желаемого Кипр не получил - на этом саммите лидеры ЕС сделали лишь "последнее предупреждение" Анкаре, пообещав уже точно ввести против нее санкции в начале декабря, если она не прекратит подрывать суверенитет Республики Кипр.

Источник: ТАСС

белоруссия выборы евросоюз протесты санкции Александр Лукашенко
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