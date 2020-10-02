Ливан заочно арестовал россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Капитан судна Rhosus пришел в недоумение после просьбы

Власти Ливана официально запросили у Интерпола выдачи международного ордера на арест двух россиян - владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута 2 700 тонн аммиачной селитры.

Как сообщило национальное агентство El Watania, ливанский судья Фади Савван, ведущий расследование по делу о взрыве 4 августа в морском порту Бейрута, направил 1 октября запрос об аресте двух российских граждан в Генпрокуратуру, которая обратилась к Интерполу. Ранее, как отмечает агентство, делегация ливанских следователей и представителей спецслужб посетила Кипр для встречи с проживающим там владельцем судна.

El Watania не упомянула имен владельца и капитана Rhosus. 5 августа Борис Прокошев, который в 2013 году был капитаном судна, сообщил ТАСС, что владельцем Rhosus являлся на тот период предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре.

Согласно сведениям российского профессионального союза моряков, в 2013 году балкер под флагом Молдавии перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик и сделал внеплановый заход в Бейрут. Там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации. Экипаж, состоящий из граждан России и Украины, обратился в Международную федерацию транспортников (МФТ) и сообщил, что работодатель - кипрская компания Teto Shipping - с самого начала действия контрактов не выплачивала морякам зарплату. В ответ на обращение МФТ судовладелец, бизнесмен из Хабаровска, обещал продать судно и рассчитаться по долгам, однако этого так и не произошло.

Выгруженный шесть лет назад в порту Бейрута груз аммиачной селитры хранился на складе и сдетонировал 4 августа. Мощность взрыва составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, погибли 193 человека, пострадали 6,5 тыс. и более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся в амбаре №12 в порту.

По делу о взрыве в порту Бейрута арестованы свыше 20 человек, в том числе бывший директор порта Хасан Крейтем и начальник таможенной службы Бадри Дахер.

Источник: watania1.tn