Сожгли глаза после кварцевания в кабинете КТ пациенты

В Якутске пациенты больницы получили ожоги глаз в очереди на компьютерную томографию

В одной из больниц Якутска пациенты во время ожидания компьютерной томографии получили ожоги роговицы глаз. Информацию о нештатной ситуации подтвердили в Оперативном штабе республики, сообщает ЯСИА.

Сообщается, что данная нештатная ситуация произошла в одной из больниц Якутска при прохождении пациентами исследования по компьютерной томографии. По предварительной версии, причиной случившегося могла стать невыключенная кварцевая лампа.

«Это недопустимая ситуация, к которой не должны были привести даже самая большая нагрузка на медиков и их физическая усталость. Ситуация по оказанию дальнейшей медицинской помощи пострадавшим людям взята мною под личный контроль», — сообщила замруководителя Оперштаба Якутии Ольга Балабкина.

Медпомощь пострадавшим оказывается в Республиканской офтальмологической больнице.