Запретил банкротство россиянам до января 2021 Мишустин

Изначально эта мера была рассчитана на полгода. Несмотря на меры госорганов, в 2021 году может произойти всплеск банкротств.

Кабмин продлил до начала января мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели из отраслей, включенных в перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии.

Правительство РФ продлевает до начала января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"И еще об одном документе, который очень ждали многие предприниматели: правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января", - сказал глава кабинета министров.

Он уточнил, что право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели из отраслей, включенных в перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Мишустин добавил, что такие компании в период действия моратория смогут также воспользоваться судебной рассрочкой. "Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес. Соответствующее постановление подготовлено", - отметил премьер.

Ранее в России был принят пакет мер по борьбе с пандемией, где в том числе правительству предоставлялась возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в течение полугода. При этом Минэкономразвития обсуждало возможность продления моратория.

Источник: ТАСС