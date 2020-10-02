Введут ли снова жесткие ограничения из-за COVID-19 в России, ответил Песков

Представитель Кремля отметил, что оперштаб продолжает активную работу по борьбе с коронавирусом. Он также подчеркнул, что в регионах проводится активная работа по сдерживанию новой инфекции.

В Кремле оценили вероятность жестких ограничений из-за COVID-19

Речи о введении жестких ограничений из-за роста числа больных COVID-19 пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях", — подчеркнул он.

По словам Пескова, такие решения, как объявление нерабочих недель, принимает не Кремль. Он напомнил, что оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, продолжает работу.

"Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", — уточнил он.

Распространение коронавируса

За сутки в России зафиксировали 9412 новых случаев COVID-19. Лидерами по приросту больных стали Москва (+2704), Санкт-Петербург (+302) и Подмосковье (+244).

Накануне мэр столицы Сергей Собянин обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на удаленную работу. Также на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).

Школьные каникулы продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. При этом решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Источник: РИА Новости