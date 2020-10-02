Типы электродвигателя

В настоящее время на рынке доступно множество типов двигателей, но они более разные и гибкие, чем когда-либо прежде. Классификация этих двигателей может быть сделана на основе их работы и областей применения. Основными частями двигателей являются обмотки типа обмотки возбуждения и обмотки якоря. Двигатели являются наиболее важными машинами для систем управления движением, но их выбор может быть сделан на основе стоимости, а также области применения. В этой статье рассказывается, что такое электродвигатель и типы электродвигателей, а купить различные типы электродвигателей можно здесь: https://elmo.ua.

Различные типы электродвигателей

Двигатель - это электромеханическое устройство, используемое для преобразования одной формы энергии (электрической) в другую (механическую) для создания силы вращения. Принцип работы двигателя в основном зависит от связи двух полей, таких как электрическое и магнитное.

Доступны три типа электродвигателей:

электродвигатели переменного тока:

электродвигатели постоянного тока;

электродвигатели специального назначения.

В качестве входа двигатели переменного тока используют переменный ток, тогда как двигатели постоянного тока используют постоянный ток.

Двигатель переменного тока

Двигатель переменного тока можно определить как двигатель, который изменяет энергию переменного тока на механическую, используя принцип электромагнитной индукции. Двигатели переменного тока работают с переменным током, и основными частями этого двигателя являются статор и ротор. В двигателе статор - неподвижная часть, а ротор - вращающаяся часть.

Различные типы двигателей переменного тока

Двигатели переменного тока подразделяются на два типа, такие как синхронные двигатели и асинхронные двигатели.

1)Синхронный двигатель

В синхронном двигателе вращение ротора можно синхронизировать с помощью частоты источника тока, и скорость двигателя остается стабильной при нестабильных нагрузках. Эти двигатели подходят для привода оборудования со стабильной скоростью.

2)Асинхронный двигатель / асинхронный двигатель

Асинхронный двигатель / асинхронный двигатель - это разновидность двигателя переменного тока. В этом двигателе для создания крутящего момента требуется питание ротора. Этого можно добиться за счет электромагнитной индукции обмотки статора. В этом двигателе используется ротор с обмоткой / короткозамкнутым ротором.