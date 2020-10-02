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Очистка воды из скважин от железа: самые популярные технологии и системы фильтрации на рынке

16:24 02.10.2020
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Наличие железа в составе воды – проблема, которая знакома многим владельцам частных и загородных домов в Новосибирской области.

Это приводит к тому, что в воде при контакте с воздухом выпадает осадок, через несколько минут появляется помутнение.

Современные технологии водоочистки позволяют решить эту проблему достаточно эффективно и очистить жидкость от этой примеси. На рынке предложено большое количество решений. Разное оборудование – для разных задач. Потребителю самостоятельно порой сложно определиться и выбрать систему, которая справиться с очисткой от железа.

Виды железа в составе питьевой воды

Соединения железа бывают нескольких видов. Каждый из них имеет свои отличительные характеристики и признаки.

Двухвалентное железо при взаимодействии с кислородом окисляется до трехвалентного. Двухвалентное железо часто присутствует в подземных водах, при этом имеет прозрачный цвет, а при отстаивании выпадает красно-бурый осадок.

Трехвалентное железо является нерастворимым. Вода с такой примесью имеет желтоватый мутный оттенок. При отстаивании выпадает осадок.

Органическое железо имеет сложную структуру, встречается в воде, удаляется достаточно сложно. При отстаивании не выпадает в осадок.

Коллоидное железо имеет нерастворимые частицы менее 1 мкм. Для удаления примеси требуется добавление коагулянтов, частицы в воде создают суспензии, не образуют осадка, при этом окрашивают воду.

Чаще всего в составе воды содержится не один, а несколько видов таких соединений. При выборе фильтра для воды из скважин этот фактор обязательно следует учитывать.

Какой вред приносит железо в составе Н2O?

Повышенная концентрация железа может стать причиной крайне неблагоприятных последствий не только для организма человека: сокращается срок эксплуатации дорогой бытовой техники, возникают поломки запорной арматуры.

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Железо в воде

После стирки на одежде появляются желтые разводы, а еда приобретает специфический привкус.

Приносит ли железо пользу организму человека?

Организму человека требуется железо, оно приносит пользу. Но речь идет о «правильном» железе, которое содержится в продуктах питания. Соединения, которые содержатся в воде, ничего общего с пользой для здоровья не имеют.

Как правильно выбрать фильтры для очистки воды из скважин от железа?

Первый этап – необходимо провести лабораторный анализ воды. Проводится максимально развернутое исследования, которое позволяет установить состав. По результатам будет установлено соответствие стандартам, в частности, нормативам СанПиН 2.1.4.1074–01.

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Анализ воды

Если показатели не соответствуют установленным нормативам, лучшем решением станет установка системы водоочистки. Это позволит очистить воду от содержащихся в составе примесей, в том числе, от железа.

Для частных и загородных домов чаще всего применяют несколько способов очистки воды из скважин от железа: озонирование, аэрация, ионный обмен, хлорирование воды, электрохимическая очистка и другие.

Установкой оборудования занимается большое количество компаний. Важно помнить, что система фильтрации – сложное устройство, которое нужно грамотно выбрать, правильно установить и профессионально обслуживать. Если вы хотите, чтобы в вашем доме из скважины поступала чистая питьевая вода, безопасная для здоровья, обращайтесь к профессионалам https://sbm54.ru/. Доверьте им весь процесс от лабораторного анализа состава жидкости до подбора средств очистки на основе полученных данных, с учетом специфики размещения оборудования и потребления воды. В этом случае вы сможете быть уверены в том, что результат оправдает ожидания.

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