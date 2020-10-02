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Российские маркетплейсы продолжают набирать обороты

16:26 02.10.2020
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Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации и ограничительным мерам, спрос на онлайн-продажи возрос в несколько раз.

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Это повлекло за собой развитие не только уже существующих маркетплейсов, но и запуск новых.

К примеру, на рынке электронной коммерции появились такие торговые площадки, как:

  • «Беру» – результат сотрудничества «Сбербанка» и компании «Яндекс». На данный момент доступна тестовая версия с ассортиментом около 25 тыс. наименований. Со временем планируется расширение до 1 млн. товарных позиций. Покупатели могут совершать покупки, как на сайте, так и через приложение для Android и iOS.
  • «КомиссиON» – маркетплейс по продаже недвижимости и автомобилей, запущенный ВТБ. Клиентам доступно не только приобретение жилья, но и услуги по регистрации, переезду, проведению ремонта.
  • «Kupijapan» – новый маркетплейс, созданный «Почтой России» совместно с Itsumo (Япония). Задачи торговой площадки: развитие сети почтовых отделений, обеспечение возможности выхода на японский рынок.
  • «Почта» – новая торговая площадка, разработанная goods.ru и «Почтой России». Благодаря ее запуску клиенты смогут заказать товар и самостоятельно выбрать способ доставки. В свою очередь, это усилит развитие логистики по всей стране.
  • «Bringly» – онлайн-площадка для покупки товаров из-за рубежа, проект которой был разработан «Яндекс» и «Сбербанк».

Перспективы развития маркетплейсов

Электронная коммерция в России развивается довольно стремительно. Аналитики прогнозируют повышение онлайн-продаж в ближайшие несколько лет. Согласно данным, из-за тяжелой эпидемиологической ситуации оффлайн торговля сократилась почти на ⅔, что нельзя сказать об e-commerce, прирост сферы составляет порядка 10%.

Стать поставщиком маркетплейса – это отличная возможность минимизировать затраты на создание сайта, рекламу и продвижение. Торговые площадки уже находятся в ТОПе поисковых систем и пользуются у покупателей хорошей репутацией. Даже крупные компании, имеющие официальные сайты, для повышения доли онлайн-продаж выставляют свои товары на агрегаторах.

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Как подключить свой бизнес к ТОПу крупнейших маркетплейсов России?

Можно самостоятельно подключиться к маркетплейсам. Однако это требует внимательного изучения предложений торговых площадок для выбора товара. Также потребуется время на продвижение с целью повышения продаж. Избежать лишней траты времени и сил и ускорить запуск своего дела можно, обратившись к специалистам Red Radiance. Главной целью компании является продвижение товаров на крупных торговых площадках и повышение объема online-продаж.

Специалисты обеспечивают:

  • Разработку стратегии с учетом специфики продукции для подключения к наиболее подходящему маркетплейсу.
  • Подготовку необходимой документации с оформлением карточек товаров: фото, контент, характеристики.
  • Сопровождение и оказание помощи на протяжении всего сотрудничества.
  • Контроль продаж и обработку заказов.
  • Проведение анализа с учетом спроса и предложения.
  • Составление плана-графика для последующего сотрудничества.
маркетплейс
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