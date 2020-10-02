Под обстрел попала певица Юлия Чичерина вместе с мужем в Карабахе

Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Певица Юлия Чичерина, находящаяся в Нагорном Карабахе, попала под обстрел азербайджанских беспилотников, ее телефон недоступен, сообщили ТАСС в окружении певицы.

"Да, она попала под обстрел. Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах сообщалось, что Чичерина вместе с мужем попали под обстрел на пути к Степанакерту, им удалось спрятаться в укрытии за 40 км от города.

Певица давно занимается гуманитарной деятельностью. После начала военного конфликта в Донбассе она вместе со своим коллективом неоднократно посещала ДНР и ЛНР с концертами и гуманитарной помощью.