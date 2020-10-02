"Он назвал меня тварью..": Что делать, когда унижает и обижает муж? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко

Что делать, когда унижает муж? Отвечает психолог

Как быть, когда тебя обижает близкий человек? Обычно в отношениях это муж. Но этот вопрос отвечает врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

Мужчины иногда ведут себя как дети, поэтому обижаться на них глупо. Впрочем, мы все иногда ведем себя как дети - это нормально. Но многие слова в итоге тяжким "кирпичом" ложатся на сердце.

При этом стоит отметить, что по сути обидеть никого нельзя. Обидеть мы можем только сами себя (обидеться). Это часть целого спектра эмоционального взаимодействия, чтобы вызвать чувство вины у того, кто нанес оскорбление. Часто с целью защитить себя.

Чувство вины - один из механизмов направляющих чувство агрессии внутрь. Вина часто провоцируется для того, чтобы управлять другим человеком (часто например, так детей воспитывают). Этой модели мы учимся с детства.

Как и повышать голос, чтобы достучаться до человека, так и оскорблять, потому что эмоции захлестывают и чувства замыливают взгляд.

Что же делать в такие моменты?

Посмотреть на ситуацию со стороны, по возможности без вовлеченности и задать себе вопрос:

- Что происходит?

- Что человек хочет?

- Зачем и почему он говорит такие вещи?

- И если мне понятны предыдущие 3 - хочу ли я того же?

Иногда стоит сделать паузу и поговорить чуть позже. На горячую голову выяснение отношений - не самая лучшая идея.

Стоит помнить, что с настоящими близкими всегда можно договориться и очень многое решить спокойно. Чего и Вам искренне желаю - понимания, общения, способности слЫшать и слУшать друг друга, гармонии в доме. Искренне ваш - Тарас Иващенко.