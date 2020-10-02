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Ответные санкции ввела Белоруссия против ЕС

16:44 02.10.2020 Фото: pixabay
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В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной со 2 октября 2020 года вводится в действие ответный санкционный список.

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отсутствие в санкционном списке ЕС белорусского президента Александра Лукашенко

Белоруссия с 2 октября вводит ответные санкции против Евросоюза в связи с принятыми альянсом визовыми ограничительными мерами в отношении белорусских должностных лиц, заявил МИД республики.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой, мы не будем его публиковать», — говорится в сообщении.

В Минске уточнили, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит республика.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что Евросоюз с 2 октября введёт санкции против около 40 официальных лиц Белоруссии.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отсутствие в санкционном списке ЕС белорусского президента Александра Лукашенко.

ответные против ЕС санкции
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