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Медведь искусал 12-летнего ребенка и его отца в цирке-шапито

17:15 02.10.2020 Фото: pixabay.com
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На улице медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына, получив царапины на руках.

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В цирке-шапито в Подмосковье медведь напал на дрессировщика и ребенка

Медведь напал на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в городе Реутове в Московской области при подготовке к выступлению, пострадавшие госпитализированы.

По материалам СМИ о нападении медведя на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в городе Реутове в Московской области ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, нападение произошло за кулисами после представления, когда дрессировщик вел медведя в клетку. На улице медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына, получив царапины на руках.

Председатель Следственного комитета поручил руководителям региональных следственных управлений по Саратовской и Московской областям тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедших событий и доложить о предварительных итогах проверочных мероприятий.

загрыз медведь шапито
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От редакции

Жесть?

Аноним, 02 октября 2020 18:08
чем-то обидели мишку. Бывает у животных и ревность.

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