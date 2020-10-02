Медведь искусал 12-летнего ребенка и его отца в цирке-шапито

На улице медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына, получив царапины на руках.

В цирке-шапито в Подмосковье медведь напал на дрессировщика и ребенка

Медведь напал на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в городе Реутове в Московской области при подготовке к выступлению, пострадавшие госпитализированы.

По материалам СМИ о нападении медведя на дрессировщика и ребенка в цирке-шапито в городе Реутове в Московской области ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, нападение произошло за кулисами после представления, когда дрессировщик вел медведя в клетку. На улице медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына, получив царапины на руках.

Председатель Следственного комитета поручил руководителям региональных следственных управлений по Саратовской и Московской областям тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедших событий и доложить о предварительных итогах проверочных мероприятий.