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Опасного грабителя цветочного и пивного магазинов поймали в Новосибирске

17:30 02.10.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Устанавливается возможная причастность фигуранта к совершению других преступлений на территории Новосибирска и Новосибирской области.

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В Новосибирске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбоев

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Отдела полиции «Калининский» УМВД России пот городу Новосибирску установили и задержали 20-летнего жителя Заельцовского района, подозреваемого в совершении разбоев. Ранее задержанный уже был судим за аналогичное преступление.

Как установили полицейские, 18 сентября в помещении цветочного магазина на улице Б.Хмельницкого подозреваемый под угрозой ножа забрал у продавца 5 500 рублей.

29 сентября в магазине по продаже пива на улице Достоевского злоумышленник аналогичным способом завладел 2 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование. Устанавливается возможная причастность фигуранта к совершению других преступлений на территории Новосибирска и Новосибирской области.

нож ограбление разбой
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