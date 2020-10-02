Столкнулся с легковушкой автобус с туристами из России в Анталии

Российские туристы, ехавшие в автобусе получили легкие травмы, при этом одна россиянка была госпитализирована.

В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию

Авария с туристическим автобусом произошла около пяти вечера в туристическом районе Кунду провинции Анталия. Автобус отвозил российских туристов из отеля в Белеке в аэропорт, но по пути столкнулся с легковым автомобилем, двигавшемся в противоположном направлении, сообщают турецкие СМИ.

В результате столкновения легковушку расплющило и она улетела на обочину. Российские туристы, ехавшие в автобусе получили легкие травмы, при этом одна россиянка была госпитализирована. Туристов, которые пережили аварию невредимыми, пересадили в другой автобус и отправили в аэропорт.

Водитель легковушки погиб, полиция начала расследование ДТП.