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Столкнулся с легковушкой автобус с туристами из России в Анталии

17:00 02.10.2020 Фото: tourprom.ru
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Российские туристы, ехавшие в автобусе получили легкие травмы, при этом одна россиянка была госпитализирована.

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В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию

Авария с туристическим автобусом произошла около пяти вечера в туристическом районе Кунду провинции Анталия. Автобус отвозил российских туристов из отеля в Белеке в аэропорт, но по пути столкнулся с легковым автомобилем, двигавшемся в противоположном направлении, сообщают турецкие СМИ.

В результате столкновения легковушку расплющило и она улетела на обочину. Российские туристы, ехавшие в автобусе получили легкие травмы, при этом одна россиянка была госпитализирована. Туристов, которые пережили аварию невредимыми, пересадили в другой автобус и отправили в аэропорт.

Водитель легковушки погиб, полиция начала расследование ДТП.

автобус ДТП насмерть турист турция
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