Число заразившихся COVID-19 впервые с 1 июня превысило 9 412 россиян за сутки на 2 октября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки впервые с 1 июня превысило 9 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 9 412, общее количество инфицированных в стране достигло 1 194 643. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост составляет 0,8%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,3%), Чувашской Республике (0,3%), Тульской области (0,3%), Чеченской Республике (0,3%), Смоленской области (0,4%), Республике Татарстан (0,4%).

В частности, новые 2 704 случая заражения были выявлены в Москве, 302 - в Санкт-Петербурге, 244 - в Московской области, 209 - в Ростовской области, 191 - в Нижегородской области.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 054, всего выздоровели 970 296 человека. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превышает 81,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 157 пациентов в Москве, 261 - в Нижегородской области, 229 - в Саратовской области, 215 - в Ставропольском крае, 187 - в Московской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 186. Всего от инфекции умерли 21 077 человек.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

За сутки было зарегистрировано 32 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 28 - в Москве, 10 - в Ростовской области, семь - в Московской области, по пять - в Челябинской и Самарской областях, Краснодарском крае. Еще в 39 регионах число умерших не превышало 4.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 203 270 человек.