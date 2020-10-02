Нашли младенца вместо гастрита: 15-летняя девушка стала героиней реалити-шоу "Беременна в 16"

Первые объятия, первый поцелуй, первый секс…Через несколько месяцев после «первого опыта» девушка обратилась к врачу.

Девушка обратилась к врачу с подозрением на обострение хронического гастрита. Вот только врачи выявили не проблему с желудком, а беременность

Когда Маше было 6 лет, родители развелись. Вскоре мама вышла замуж второй раз. Отчим заменил Маше родного отца, к которому она не испытывает особой нежности и с которым не поддерживает отношения.

Со своим молодым человеком Артёмом Маша познакомилась в социальных сетях. Артём – её первая любовь. Первые объятия, первый поцелуй, первый секс…Через несколько месяцев после «первого опыта» девушка обратилась к врачу с подозрением на обострение хронического гастрита. Вот только врачи выявили не проблему с желудком, а беременность сроком в 17 недель…

1 серию 3 сезона можно будет увидеть в эту субботу в 20:20 на телеканале Ю.



Источник: kaluganews.com