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Нашли младенца вместо гастрита: 15-летняя девушка стала героиней реалити-шоу "Беременна в 16"

17:45 02.10.2020 Фото: kaluganews.com
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Первые объятия, первый поцелуй, первый секс…Через несколько месяцев после «первого опыта» девушка обратилась к врачу.

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Девушка обратилась к врачу с подозрением на обострение хронического гастрита. Вот только врачи выявили не проблему с желудком, а беременность

Когда Маше было 6 лет, родители развелись. Вскоре мама вышла замуж второй раз. Отчим заменил Маше родного отца, к которому она не испытывает особой нежности и с которым не поддерживает отношения.

Со своим молодым человеком Артёмом Маша познакомилась в социальных сетях. Артём – её первая любовь. Первые объятия, первый поцелуй, первый секс…Через несколько месяцев после «первого опыта» девушка обратилась к врачу с подозрением на обострение хронического гастрита. Вот только врачи выявили не проблему с желудком, а беременность сроком в 17 недель…

1 серию 3 сезона можно будет увидеть в эту субботу в 20:20 на телеканале Ю.

Источник: kaluganews.com

беременность реалити-шоу
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