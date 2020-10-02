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Назвали размер штрафов за нарушение режима удаленки: цифры пугают

18:00 02.10.2020 Фото: pixabay.com
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Внеплановые проверки в организациях, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, будут проводить согласно действующему законодательству.

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Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение правил по удаленке

Столичные компании и предприятия, которые, несмотря на указ мэра, не переведут на удаленку 30% работников, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
"Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч. В случае причинения вреда здоровью человека либо повторного правонарушения на должностных лиц наложат административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 500 тысяч до одного миллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", — объяснил он.

Как отметил собеседник агентства, внеплановые проверки в организациях, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, будут проводить согласно действующему законодательству. Дачников также напомнил, что озвученные меры необходимы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу распространения COVID-19, что, в свою очередь, представляет опасность для жизни и здоровья москвичей", — подчеркнул министр.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо них, на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).
Школьные каникулы при этом продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По последним данным, за сутки в России выявили 9412 новых случаев COVID-19. Лидерами по приросту больных стали Москва (+2704), Санкт-Петербург (+302) и Подмосковье (+244)

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Вы будете работать на удаленке?

Аноним, 02 октября 2020 18:22
Это борьба на уничтожение среднего класса в стране и в мире с помощью ложной пандемии.

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